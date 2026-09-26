シャビは土曜夜、オランダ代表の記者会見で、メンフィス・デパイの不在について多くを示唆するメッセージを発した。

シャビは負傷したブライアン・ブロビーの代役として、ジョシュア・ザークツィーを招集した。なぜメンフィスを選ばなかったのかと問われると、シャビは答えを驚くほど短くまとめた。「彼は分かっている。11月には新しいリストが出る」と代表監督は語った。これにより、オランダ代表の歴代最多得点者の復帰に向けて、扉を大きく開いているように見える。

シャビは記者会見の場で、セルビア戦に向けた自身の選択についても多くを明かそうとはしなかった。スタメンはキックオフ直前になって初めて選手たちに伝えるという。「その方がみんな集中できるから、自分はそれがいいと思っている。正しいかどうかは分からないけど、これが自分のやり方だ。自分がプレーしないと事前に分かっているのは、決して気分のいいものではなかった」

そのやり方は、シャビ自身が過去にルイス・ファン・ハールの下で経験したものとは対照的だ。「自分はそれが好きじゃなかった。だから違うやり方をしている。ファン・デ・フェンはそれがいいのか？ それなら、少し彼と話さないといけないかもしれないね」と、ミッキー・ファン・デ・フェンはむしろ早い段階で明確にしてもらう方を好むと伝えられた際、冗談交じりに語った。

代表監督はまた、ドイツ戦（1-1）で選手たちが自身のアイデアをどう受け入れたかについて満足していると強調した。「私は選手たちから多くを学んだ。彼らは私たちの哲学にとてもオープンだ。人間的な部分が非常に強く、本当に家族のようだ」と、シャビはグループとの最初の期間を振り返った。

会見に同席したファン・デ・フェンもその見方に同意し、新しいアプローチはオランダ代表内で好意的に受け止められていると見ている。「監督には監督自身の考えがあり、それには少し時間が必要だ。みんなにしっかり受け入れられていると感じているし、ドイツ戦では多くのことがうまくいった」

一方でシャビは、セルビア戦に向けてルトシャレル・ヘールトライダを欠くことも考慮しなければならない。「彼はトレーニング中に何かを感じたので、PSVに戻る」と代表監督は語り、あわせてユリエン・ティンバーは出場可能であることも認めた。

そのほか、過密日程を理由に選手たちに追加の休養を与える必要はないとシャビは見ている。「それは一つの要素ではあるし、つきものでもある。私たちは選手たちをモニタリングしていて、それも仕事の一部だ。選手たちに追加の休養は必要ない。彼らは準備ができている」