シャビは土曜夜、オランダ代表の記者会見で、メンフィス・デパイの不在について意味深なメッセージを発した。

シャビは負傷したブライアン・ブロビーの代役として、ジョシュア・ザークツィーを招集した。なぜメンフィスを選ばなかったのかと問われると、シャビは異様なほど短く答えた。「彼は分かっている。11月には新たなリストが出る」と代表監督は話し、これによってオランダ代表歴代最多得点者の復帰に向けて扉を大きく開いているようにも見える。

シャビは記者会見で、セルビア戦に向けた自身の選択についても多くを明かそうとはしなかった。先発メンバーを選手たちに伝えるのは、キックオフの直前だという。「その方がみんな集中できるから、私はそれが好きなんだ。正しいかどうかは分からないけど、これが自分のやり方だ。自分がプレーしないと知るのは、昔から好きではなかった」

そのやり方は、シャビ自身が過去にルイ・ファン・ハールの下で経験したものとは正反対だ。「私はあれが好きではなかったし、だから違うやり方をしている。ファン・デ・フェンはその方が好きなのか？ じゃあ、彼とは少し話さないといけないかもしれないね」と、ミッキー・ファン・デ・フェンはむしろ早めに明確な説明を受けたいタイプだと伝えられた際には冗談めかして語った。

代表監督はまた、ドイツ戦（1-1）で選手たちが自身のアイデアをどう受け止めたかについて満足していると強調した。「選手たちから多くを学んだ。彼らは我々の哲学にとてもオープンだ。人間的な部分が非常に強く、本当に家族のようだ」と、シャビはこのグループでの最初の時期について語った。

会見に同席したファン・デ・フェンもその見方に同意しており、新たなアプローチがオランダ代表内で好意的に受け止められていると見ている。「監督には監督自身の考えがあるし、それには少し時間が必要だ。みんなにしっかり受け入れられているという感覚があるし、ドイツ戦では多くのことがうまくいった」

一方でシャビは、セルビア戦に向けてルトシャレル・ヘールトロイダの離脱も考慮しなければならない。「彼はトレーニング中に何かを感じたので、PSVに戻ることになる」と代表監督は語り、そのうえでユリエン・ティンバーは出場可能であることも認めた。

さらにシャビは、過密日程を理由に選手へ追加の休養を与える必要はないとの考えも示した。「それは一つの要素ではあるし、つきものでもある。我々は選手たちをモニタリングしていて、それもその一部だ。選手たちに追加の休養は必要ない。彼らは準備ができている」