フレンキー・デ・ヨングは、シャビ・エルナンデス監督のオランダ代表での最初の代表ウィークにはまだ帯同しないが、11月の代表戦までには再び起用可能になる可能性が高いようだ。これは、カタルーニャの主要な公共テレビ局であるTV3に対するシャビのコメントから明らかになった。

デ・ヨングは依然として、前回のワールドカップ中に負った膝の負傷から回復中だ。シャビによれば、状態は現在いい方向に向かっており、このMFは代表ウィークを終えてチームメートたちが戻ってきた後、近く再び全体練習に合流する予定だという。

「彼とは話をしたし、とても良い関係を築いている」と、FCバルセロナでデ・ヨングとほぼ3シーズンにわたって共闘したシャビは切り出した。「彼は回復の進み具合に満足しているし、とても良い感覚を持っている。様子を見よう、様子を見よう」

今週初めには、スペイン紙SPORTが、デ・ヨングは回復過程で「大きな進展」を見せているとすでに報じていた。数週間前には一時的にフィジオとともにトレーニングピッチに立ったものの、何本かスプリントを行った後、まだ痛みが強かったため再び屋内に戻らなければならなかった。現在は再び単独でピッチ上のトレーニングを行っており、痛みもほぼ消えている。

「この中断期間の後で最も重要なのは、彼が再びグループに加われるかどうか、そして再び100パーセントの状態でプレーできるほど十分に良い感覚を得ているかどうかを見ることになると思う」とシャビは語った。シャビはデ・ヨングをオランダ代表においても重要な戦力と見ている。

デ・ヨングは休暇後、膝の不調を抱えたままFCバルセロナに戻ってきた。その症状はオランダ代表で臨んだワールドカップの際に残ったもので、KNVBのメディカルスタッフによる誤った診断の後、最後の3試合を痛みを抱えながらプレーしていた。

バルセロナでの検査の結果、デ・ヨングは右膝内側側副靱帯の断裂を抱えていることが判明した。クラブは手術を受けるよう勧めたが、デ・ヨングは保存療法を選択した。現在は再び良い方向へ向かっているようだ。