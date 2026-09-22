シャビにとって、オランダ代表監督としての初陣が迫っている。Voetbalzoneはこのスペイン人指揮官とともに考え、木曜のネーションズリーグ・ドイツ戦で先発する選手たちを予想した。

ロビン・ルーフスはここしばらくサンダーランドで非常に好調を維持しており、ゴールマウスを任せるべきだという声もたびたび上がっている。それでもシャビの下でも、オランダ代表の第一選択はバルト・フェルブルッヘンのままだ。

右サイドバックでは、まだコンディションを整えている最中のユリエン・ティンバーよりもデンゼル・ダンフリースが優先される。ヤン・パウル・ファン・ヘッケは、代表残留と主将続投が決まったフィルジル・ファン・ダイクとコンビを組む。オランダ代表守備陣の左端にはミッキー・ファン・デ・フェンが入る。

シャビはフレンキー・デ・ヨングとイェルディ・スハウテンの不在により、中盤の構成に頭を悩ませなければならない。ジョーイ・フェールマンは2年ぶりにオランダ代表へ復帰し、いきなりドイツ戦で先発する。ライアン・フラーフェンベルフとタイヤニ・ラインデルスが、ドイツ戦の中盤を完成させる。

クライセンシオ・サマーフィルはワールドカップで存在感を示し、右ウイングとして実力を証明する機会を得る。ブライアン・ブロビーはマンチェスター・シティ戦でハットトリックを記録しており、その絶好調を木曜にも持ち込みたいところだ。コーディ・ガクポは左からの供給役を担うことになる。

オランダとドイツの双方にリベンジの思いがある。オランダ代表はワールドカップのラウンド16でモロッコに敗れて敗退し、一方のドイツも同じラウンドでパラグアイ相手に失態を演じた。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、ブロビー、ガクポ。