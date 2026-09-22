シャビがドイツ戦で起用するとみられるメンバー名

シャビがオランダ代表監督として初陣を迎える。 Voetbalzone はこのスペイン人指揮官とともに考察し、ネーションズリーグのドイツ戦で木曜日に先発する選手たちを予想した。

ロビン・ルーフスはここしばらくサンダーランドで非常に良いプレーを見せており、ゴールマウスを任せるべきだという声もたびたび上がっている。それでも、シャビの下でもバルト・フェルブルッヘンがオランダ代表の第一選択であり続けている。

右サイドバックでは、まだコンディションを整えている最中のユリエン・ティンバーよりもデンゼル・ダンフリースが優先される。ヤン・パウル・ファン・ヘッケは、代表選手として、そしてキャプテンとして残留するフィルジル・ファン・ダイクとセンターバックを組む。ミッキー・ファン・デ・フェンがオランダ代表守備陣の左端を担う。

シャビはフレンキー・デ・ヨングとイェルディ・スハウテンの不在により、中盤の構成に頭を悩ませなければならない。ジョーイ・フェールマンは2年ぶりにオランダ代表へ復帰し、いきなりドイツ戦で先発する。ライアン・フラーフェンベルフとタイヤニ・ラインデルスがドイツ戦の中盤を完成させる。

クライセンシオ・サマーフィルはワールドカップで存在感を示し、右ウイングとして実力を証明する機会を得る。ブライアン・ブロビーはマンチェスター・シティ戦でハットトリックを記録し、その絶好調を木曜日にもつなげたいところだ。コーディ・ガクポは左サイドからの供給役を担う必要がある。

オランダとドイツの双方にリベンジの思いがある。オランダ代表はワールドカップのラウンド32でモロッコに敗れて敗退し、一方のドイツは同じラウンドでパラグアイ相手に失態を演じた。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、ブロビー、ガクポ。