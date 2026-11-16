シャビがクインテン・ティンバー先発の理由を説明、ファン・デル・ファールトも見解

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シャビは月曜日のドイツとのネーションズリーグ戦で、負傷したフレンキー・デ・ヨングに代えてクインテン・ティンバーを起用する。オランダ代表監督がNOSでその理由を説明した。

「彼には守備でも攻撃でもプレーできる能力がある。クインテンはピッチ全体をカバーできる」と、シャビはベルリンのオリンピアシュタディオンから語った。

「攻守の切り替えが多くなるだろう。彼なら対応できる。クインテンはピッチ上のどんな状況にも対応できる」と、オランダ代表監督はデ・ヨングの代役に強い信頼を寄せている。

続いてシャビには、ティンバーの起用によってジョーイ・フェールマンの役割が変わるのかという質問が向けられた。ボルシア・ドルトムントのMFがデ・ヨングの役割を引き継ぐことになるのか。

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「今日は違う。ドイツはプレスをかけ、時にはマンツーマンで来るからだ。私たちはプレスをかわして、第2列の選手を見つけなければならない」と、シャビはドイツへの対抗策を説明した。

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「彼らは勝たなければならない。だから興味深い試合になる。私たちの攻撃と守備のやり方は変わるし、彼らはギリシャとは異なるシステムでプレーする」と、スペイン人指揮官は先週金曜日とは違う試合になると予想した。

「試合に合わせて対応する。それでも、うまくやれるだろう。ドイツはボールを持ちたがるし、私たちも同じだ。だから攻守の切り替えが多くなる。目標はボールを保持することだが、彼らも同じことを望んでいる」

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ドイツはネーションズリーグの準々決勝に2位で進むために勝たなければならない。しかしシャビによれば、それでオランダ代表の戦い方が変わることはない。「システムも姿勢も変えない。私たちは勝って、強い印象を残したい。だから、これは私たちにとって良い試金石になる」

ラファエル・ファン・デル・ファールトも、クインテン・ティンバーの起用は理解できるという。「ドイツには優れた中盤がある。だから、ボールを奪える運動量豊富な選手が必要だ」

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「テウン・コープマイネルスは良い選手だ。ギリシャ戦で大きくリードしているなら、彼が投入されたのは理解できる。でも、シャビが今回クインテン・ティンバーを選んだことには驚かない」と、解説者は語った。