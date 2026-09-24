ヴァウト・ヴェグホルストが再びオランダ代表に招集されることになりそうだ。ドイツと1-1で引き分けた一戦でブライアン・ブロビーが負傷交代したことを受け、NOSのアナリスト陣は断定的にそう結論づけている。代表監督のシャビ・エルナンデスも、新たなストライカーをメンバーに加える考えを認めた。

ブロビーはボールを奪おうと走り出した場面で試合序盤に負傷し、その後ピッチを後にした。ハムストリングの負傷とみられている。途中出場したメックス・メールディンクは、ドイツ戦でオランダ代表デビューを果たし、まずまずの働きを見せた。

シャビは試合後、自身のプランについて曖昧さを残さなかった。「誰かを招集する」と代表監督は認めた。「ただ、誰になるかはまだ分からない。これから決めるつもりだ」

NOSでは、ほぼ即座に1人の名前が挙がった。ヴェグホルストだ。「ブロビーが負傷した時、エンスヘーデから誰かが車に飛び乗ったんじゃないかな」とラファエル・ファン・デル・ファールトが冗談を飛ばすと、司会のスフールト・ファン・ラムスホルストがすぐにそのストライカーの名を口にした。「ヴァウト・ヴェグホルスト」

ロナルド・デ・ブールも、シャビにとってそれ以外に論理的な選択肢はほとんどないと見ている。「他にそれほど多くの選択肢はない。だからヴァウトは現実的なオプションだと思う」と元オランダ代表は話し、さらにFCトゥウェンテでのそのストライカーのパフォーマンスにも言及した。「彼はとても良い状態にある。トゥウェンテで非常によくやっている」

メンフィス・デパイの名前も話題に上ったが、デ・ブールは現時点ではシャビがヴェグホルストを優先すると予想している。「今の時点では、メンフィスよりヴァウトを選ぶと思う。そういう感触がある」







