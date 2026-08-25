火曜日にザイストで行われた初会見の最後に、シャビが何を話していたのかは、多くの人にとって謎だった。オランダ代表の新監督は一時的にカタルーニャ語に切り替えたが、現在はバレンタイン・ドリーセンがその内容を明かしている。

「彼はそれをカタルーニャ語で話していて、翻訳はされなかった。でも、フレンキー・デ・ヨングが自分のキープレーヤーになると伝えていた」と、ドリーセンはDe Telegraafの動画コーナーで断言した。「実際、シャビ自身も常にそういう存在だった。セルヒオ・ブスケツらとともにね。」

「彼は、フレンキー・デ・ヨングが自分の哲学と、自分がどうプレーしたいのかというやり方を非常によく理解していると話していた」と、ドリーセンは説明する。「もちろん、2人はすでにバルセロナで一緒に仕事をしている。だから彼は本当にシャビの右腕になるだろう。」

「フレンキーが彼のためにそれをやっていかなければならないし、ほかの選手たちも引き込んでいかなければならない」とドリーセン。もっとも、彼はそれがシャビにとって良い選択かどうかには疑問を抱いている。「それが本当にフレンキー・デ・ヨングの資質なのかどうかは……。」

「もちろん、サッカーの能力という点ではそうだ。だが、チーム全体を引っ張っていくことに関しては？ それは見ていかなければならない。」

「私はさっき医師とも少し話した。というのも、デ・ヨングは当然ながらアメリカで負傷してしまったからだ。ただ、9月末の最初の代表ウインドーには、おそらく間に合わないだろう」と、ドリーセンは続けた。

「もしかするとシャビは、彼をその場にいさせるために招集するかもしれない。というのも、そのとき彼は選手たちに自分が正確に何を望んでいるのかを説明することになるからだ。そうなると、彼を招集しておくのは便利かもしれないが、プレーはしないだろう。」