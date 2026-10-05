「シャビから電話が来るなんて、まったく予想していなかった」

ジョシュア・ザークツィーはセルビア戦（2-1）で決勝点を挙げたが、当初はシャビ・エルナンデス監督の招集メンバーに入っていなかった。ブライアン・ブロビーの負傷により、このFWは追加招集された。

ザークツィーはハーフタイムからピッチに入り、71分にタイアニ・ラインデルスの好プレーからゴールを記録した。FWはゴールライン上で押し込んだが、ESPNの記者パスカル・カンペルマンは、果たして彼がそのボールに触れる必要があったのかと疑問を投げかけた。「たとえあのまま入っていたとしても、タイアニは僕が最後にもうひと押ししたことを分かってくれると思うよ」と、ザークツィーは笑みを浮かべながら同局に語った。

その後、マンチェスター・ユナイテッドのアタッカーは、自分が最後に押し込む必要はあったと認めた。「そうでなければ、たぶんポストに当たっていたと思う。でも素晴らしい攻撃だったし、ラインデルスと僕がいい位置にいたのは幸運だったね。」

ドイツ戦（1-1）の翌日、ブロビーの離脱を受け、ザークツィーはオランダ代表から追加で招集の連絡を受けた。「友人に起こされて、4時間後にはアムステルダム行きの便に乗っていたよ」。スヒーダム出身の彼によれば、これは特に目新しいことではなく、2024年のドイツでの欧州選手権でも似たようなことがあったという。

「まったく電話が来るとは思っていなかった」と、この25歳の前線の選手は認めた。「もちろん僕は先発選手じゃないし、だからこそ監督が僕を招集するだけの信頼を持ってくれていたのは、すごくいい気分だった。でも本当に予想外だったよ、うん。」

続けてザークツィーは、プレミアリーグでの出場時間が伸び悩んでいるにもかかわらず、自分が“うまくプレーできる”からこそシャビに招集されたのだと聞かされたと明かした。「プレーしなければ意味がない」と、このアタッカーは語った。なお、彼はここまでイングランドのトップリーグでわずか20分間しかプレーしていない。

「マンチェスター・ユナイテッドには単純に競争が多くあって、監督（マイケル・キャリック、編集部注）は決断を下している。現時点では主に途中出場というのが僕の立場で、最終的には自分でそれを変えていかないといけない。簡単ではないけどね」とザークツィーは話した。「それでも、監督が僕を招集したのはかなり大きな驚きだった」と締めくくった。