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シャキール・ファン・ペルシーは、フェイエノールトがFCポルトに0-1で敗れた一戦を複雑な思いで振り返った。先発デビューとチームのプレーには満足する一方、再び勝ち点を得られなかったことを悔やむ。それでも、日曜日に控えるアヤックスとのデ・クラシケルには自信を感じている。

今季、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はセンターフォワードにナチョ・フェリを一貫して第一候補として起用してきたが、火曜日はファン・ペルシーの番だった。20歳のアタッカーは計66分間プレーしたものの、フェイエノールトの試合に大きな影響を与えることはできなかった。

「ええ、デビューは誇りに思うけど、結果は残念だ」と、ファン・ペルシーはZiggo Sportのノア・ファーレに語った。「もっとできたという感覚がある。チームとしてはいいプレーができたと思うし、チャンスもあった。それでも、先発デビューを誇りに思う」

「ここにはしばらく前からいるけど、ケガのせいでこれまで先発デビューできなかった」とファン・ペルシーは説明する。「今回それができたのはうれしい。これから出場時間を増やしていきたい」

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そのためには、さらにコンディションを上げる必要があると本人も分かっている。「毎週、コンディションが良くなっていると感じる。それが僕にとって一番大事なこと。コンスタントに90分間プレーするのが目標だ。今は順調に進んでいる」

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ポルト戦での自身のプレーについて、ファン・ペルシーは「自分ではあまり良いプレーができなかったと思う。自分にはかなり厳しいから」と振り返った。「動き出しでは、フリーになるために本当に努力した。でも、うまくいかない時もある。仲間たちはパスを出そうとしてくれるし、僕もフリーになろうとする。一緒にベストを尽くしている。今日はうまくいかなかった」

ポルトに敗れたフェイエノールトは、すぐに気持ちを切り替えなければならない。日曜日にはアヤックスとのデ・クラシケルが控えている。ファン・ペルシーによれば、チームのプレーに再び改善の兆しが見えたこともあり、この一戦に向けた感触は良いという。

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「今日は日曜日に向けて良い一歩になったと思う。とても重要な試合だからね。チームは準備ができていると感じる。日曜日は全力でぶつかる」

「チームには良い熱気があるし、みんな日曜日に向けて準備ができている」と続けた。「デ・クラシケルに勝てば、ここ数週間のことをかなり埋め合わせられるだろう。それを目指す」

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ファン・ペルシーはNOS のカメラの前では予想も口にした。「日曜日は僕たちが勝つと思う」と、このストライカーは語った。