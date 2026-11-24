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シャキール・ファン・ペルシーはフェイエノールト対FCポルト戦（0-1）を複雑な思いで振り返った。初先発とチームのプレーには満足する一方、再び敗れたことを悔やんでいる。それでも、日曜日にアヤックスと対戦する「デ・クラシケル」に向け、チームの自信を感じているという。

今季、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はセンターフォワードとしてナチョ・フェッリを常に第一候補に据えてきたが、火曜日はファン・ペルシーに出番が回ってきた。20歳のFWは計66分間プレーしたものの、フェイエノールトの攻撃で大きな存在感を示すことはできなかった。

ファン・ペルシーは『Ziggo Sport』のノア・ファーレに対し、「そうですね。初先発は誇らしいですが、結果は残念です」と語り始めた。「もっとできたという感覚があります。チームとしてはまずまずのプレーができ、チャンスもありました。それでも、初先発を果たせたことは誇りに思います」

「チームにはしばらく前からいますが、けがのため、これまで先発デビューができませんでした」とファン・ペルシーは説明する。「今それを果たせたのは、ただただうれしいです。もっとプレー時間を増やしていきたいです」

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そのためには、さらにコンディションを上げる必要があると本人も理解している。「毎週、より良いコンディションになっていると感じます。それが僕にとって一番大事です。コンスタントに90分間プレーすることが目標です。今は順調に進んでいます」

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ポルト戦での自身のプレーについては、「自分ではあまり良いプレーができなかったと思います。僕はかなり自分に厳しいので」と振り返った。「動き出しでは、フリーになるために本当に頑張りましたが、うまくいかないときもあります。仲間はパスを出そうとしてくれて、僕はフリーになろうとする。一緒にベストを尽くしています。今日はうまくいきませんでした」

ポルトに敗れたフェイエノールトは、すぐに気持ちを切り替えなければならない。日曜日にはアヤックスとの「デ・クラシケル」が控えている。ファン・ペルシーによれば、チームのプレーに再び改善の兆しが見られたこともあり、この一戦に向けた感触は良いという。

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「今日の試合は日曜日に向けた良い一歩だったと思います。本当に重要な試合ですから。チーム内には、僕たちが準備できているという感覚があります。日曜日は全力でぶつかります」

「チームには良い熱気があり、全員が日曜日に向けて準備できています」と続けた。「『デ・クラシケル』に勝てば、ここ数週間のことをかなり取り返せるはずです。それを目指します」

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『NOS』のカメラの前では、ファン・ペルシーは予想まで口にした。「日曜日は僕たちがアヤックスに勝つと思います」とFWは語った。