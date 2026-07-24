ルチアーノ・ヴァレンテは、フェイエノールトでのジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの最初の数週間について前向きに受け止めている。もっとも、父が監督を退任するのを見たシャキール・ファン・ペルシーにとっては、やはり慣れが必要だ。

「シャキールはとてもうまく向き合っているし、それは彼の様子を見ても分かる。彼とはそのことについて話したこともある。彼自身も『結局のところ、自分はただのサッカー選手だ』と言っていた。シャキールが話していたことは、実際のところ僕がいつも言っていることとまったく同じなんだ。サッカーでは、時に監督が去ることがあるものだからね」とヴァレンテはESPNに語った。

「彼にとって特別なのは、もちろんそれが自分の父親だということだ」と、このMFは続けた。「だから大きく取り上げられる。でも、彼は本当にうまく対処している。その点で僕たちが彼を助ける必要すらなかった」

ヴァレンテは、ファン・ブロンクホルストが指揮を執る現状に十分な手応えを感じている。「本当にポジティブなエネルギーを感じている。チームとしての僕たちの取り組み方にはとても前向きだ。トレーニングのレベルは高く、強度も非常に高い。それがサッカーをより楽しいものにもしてくれる」

「ほぼ1週間ずっとトレーニングして、週末にはたいてい試合がある。練習中もピッチ外でも、お互いに良い雰囲気を保たなければならない。そうすれば、とても良いシーズンになる可能性がある。その条件は間違いなくそろっている」と、希望に満ちたフェイエノールトの選手は話した。

ヴァレンテがファン・ペルシーとうまく仕事ができていたことは、ファン・ブロンクホルストとの関係において問題にはなっていない。「いや、それを難しいとは思わない。そこについては、僕はいつだって正直でいるつもりだ。これまでも何度か言ってきたように、ロビン van Persieとの関係は良好だったし、今はジオともそうだ。結局のところ自分はサッカー選手だし、お互いを尊重して助け合わなければならない」

「僕たちは優勝したいし、そのためにはお互いに話し合わなければならない。僕はサッカー界がどういうものか分かっているから、解任ということもより早く受け止めることができる。そういうことは起こるものなんだ。結局は誰もがまた自分の道と居場所を見つけるし、そうなれば互いの幸運を願える」とフェイエノールトのMFは締めくくった。