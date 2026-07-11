シャキール・ファン・ペルシーは土曜、2026/27シーズン初出場を果たす可能性がある。この才能あるストライカーは、クラブ・ブルッヘ戦で非公式デビューを飾る高価な新戦力ナチョ・フェリの控えとしてベンチスタートとなる。

ゴールマウスはキャプテンのティモン・ヴェレンロイターが守る。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が率いる守備陣は、ギヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュスト、タイス・クライフェルト、ジョーダン・ロトンバで構成される。

中盤はシャルル・ヴァンホッテ、ウサマ・タルガリン、ルチアーノ・ヴァレンテが再び起用される。前線はカルヴィン・ステングス、フェリ、ゴンサロ・ボルヘスが得点を狙う。

ファン・ペルシー・ジュニアは、父ロビンが解任されてから初めて試合登録された。19歳のストライカーはドルドレヒト戦を欠場したが、デ・クープでのデビューを期待している。

この親善試合は12:00から「Feyenoord ONE」で有料配信され、クラブ・ブルッヘの公式サイトでアカウントを作成すれば無料で視聴できる。

フェイエノールト先発：ウェレンロイター、リード、サン・ジュスト、クライフェルト、ロトンバ、ヴァンホッテ、ターグハリン、ヴァレンテ、ステングス、フェリ、ボルヘス。

控え：ボッシン、ベルガー、デイル、アフメドホジッチ、カサンウィルジョ、マルモル、プラグ、ウェッセルス、ゼキエル、ハディディ、ファン・デン・エルシャウト、ステイン、ディアラ、テンステット、ファン・ペルシー、スリティ、イヴァヌセック。