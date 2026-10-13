コロンビア人歌手シャキーラの恋愛事情が、スペインで再び注目を集めている。元レアル・マドリードのバスケットボール選手であるコンゴ系スペイン人、セルジ・イバカとの交際の可能性が報じられ、ここ数カ月の間に二人が頻繁に会っていたとする報道が出ているが、近しい関係者は単なる友人同士だと強調している。

米「ユニビジョン」の番組「エル・ゴルド・イ・ラ・フラカ」は、シャキーラがイバカに関心を示していたと伝え、二人が交際の可能性が報じられる前に少しずつ互いを知るため、会う場を人目につかないよう気を配っていたと指摘した。

二人はマドリードで会っており、さらにパリ・ファッションウィークの期間中にはフランスの首都で同時期に滞在していたことも重なり、二人の関係の性質についての推測が強まった。

ジャーナリストのアウレリオ・マンサーノがコロンビア人アーティストに近しい関係者に接触したところ、会っていたこと自体は事実だと認めたうえで、双方は自分たちをあくまで友人同士と考えていると強調した。

今回の報道は、シャキーラが2022年6月に元バルセロナのスター選手ジェラール・ピケと別れた後に出てきたものだ。この関係は幅広くメディアの注目を集め、その後は別れが双方の私生活に関する報道で繰り返し取り上げられるテーマとなっていた。

一方でシャキーラは音楽活動を続けており、新アルバムのプロモーションツアーの一環として、マドリードで16日間にわたる公演シリーズを成功させた。かつてレアル・マドリードでバスケットボールをプレーしたイバカは、2024-25シーズン終了に伴いスペインのクラブとの契約が満了して以降、無所属の状態が続いている。

噂は高まっているものの、シャキーラもイバカも二人の間の恋愛関係を公式に発表しておらず、双方からの何らかの説明が出るまで、関係の性質は推測の域にとどまっている。