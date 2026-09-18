チュニジア代表を率いるムアイン・シャアバニ監督が、2027年アフリカ・ネーションズカップ予選の最初の2試合、9月24日のウガンダ戦および同月28日のボツワナ戦に向けたチュニジア代表のメンバーを発表した。このリストでは、ファルジャニ・サッシとアリ・マアルールがチュニジア代表に復帰した。

チュニジアサッカー協会が発表したメンバーによると、シャアバニ監督はファルジャニ・サッシを代表に復帰させた。サッシはアフリカ・ネーションズカップおよびアラブカップでキャプテンマークを巻いていたにもかかわらず、2026年ワールドカップから外れていた。また、モハメド・アリ・ベン・ラマダンとイッサ・ライドゥニも復帰させ、カタールリーグでプレーする3選手がチュニジア代表に戻ることとなった。

今回のメンバーでは、ワールドカップから外れていたアリ・マアルールの復帰も見られた。一方で、フランスのニースに所属するDFアリ・アビディは選外となった。アビディは、自らの残留を回避するためのプレーオフでクラブを助けるべくワールドカップを欠場する用意があると述べ、チュニジア国内で物議を醸した直近の発言について謝罪していたにもかかわらずである。

ワールドカップのメンバーと比較すると、負傷によりハンニバル・メジブリが外れ、加えてラニ・ケディラとイリエス・スケイリが代表引退を表明している。さらに、フィラス・シャワト、ディラン・ブロン、オマル・ラキク、モハメド・エル・ハジ・マフムード、モルタダ・ベン・ウナス、イリエス・サードも外れている。

今回のメンバーには、直近のワールドカップに出場した選手はわずか14名のみが名を連ねた。また、クラブ・アフリカンのFWモハメド・エッサディク・ゲディダと、フランスのディジョンでプレーするサミ・シュシャンに、チュニジア代表として初めてとなるメンバー入りの機会が与えられた。

チュニジアのメンバーは、ワールドカップのメンバーと比べて有力な選手の復帰と大幅な変更が見られるものとなった。

以下が全メンバーである。

ゴールキーパー：アイメン・ダフマン、サブリ・ベン・ハッサン、モヘブ・エッシャメク。

ディフェンダー：ヤン・ヴァレリ、モアタズ・エネファティ、アダム・アルース、モハメド・エンナスラウィ、モンテセル・タルビ、アラ・グラム、モハメド・アミン・ベン・ハミダ、アミン・エッシャルニ、アリ・マアルール。

ミッドフィルダー：ファルジャニ・サッシ、モハメド・アリ・ベン・ラマダン、イッサ・ライドゥニ、ハムザ・ラフィア、サミ・シュシャン、イスマイル・エルガルビ、アニス・ベン・スリマン。

フォワード：ハリル・アヤリ、サイフッラー・レティフ、イリエス・アシュリ、ライアン・エルルミ、セバスティアン・トゥンクティ、ハムザ・エルメストゥリ、エッサディク・ゲディダ。