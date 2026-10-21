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新たなセリエAシーズンでの低調なスタートを受け、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督への重圧が高まっている。最近の報道によると、前インテル監督のシモーネ・インザーギが後任の最有力候補に浮上している。

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トリノで高まる重圧

スパレッティ監督は今季の期待外れのスタートを受け、ユヴェントスで厳しい視線にさらされている。イタリア人指揮官が率いるチームは、セリエA開幕からの7試合で勝ち点11にとどまった。3勝2分け2敗のユヴェントスは、早くも出遅れている。

クラブ首脳陣ははるかに好調な滑り出しを期待していただけに、アリアンツ・スタジアムにおけるスパレッティ監督の立場はますます危うくなっている。それでも、クラブの幹部とオーナー側は、トスカーナ出身の指揮官をシーズン途中で解任することには消極的だ。スパレッティ監督はクラブと2028年までの長期契約を結んでいる。

緊急時に備えた代替案

首脳陣は辛抱強く見守る方針だが、今後数カ月で国内での結果が改善しなければ、その姿勢は変わらざるを得ない。不振が続けば、クラブ幹部はチームを立て直すため、暫定監督の任命を迫られる。シーズン途中で直ちに交代が必要になった場合の候補として、ステファノ・ピオリ氏とアントニオ・コンテ氏が浮上している。

両氏とも経験豊富なイタリア人指揮官であり、イタリアサッカーの最高峰で実績を残している。一方、スパレッティ監督が5月まで指揮を執りながらチャンピオンズリーグ出場権を逃した場合、首脳陣は正式な後任を探すことになる。欧州最高峰の大会への出場を逃すことは、今季の最低限の目標を達成できなかったことを意味する。

Getty Images

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後任候補の最上位はインザーギ

『ガゼッタ』によれば、ユヴェントスが長期的に指揮を執る新監督を探す場合、現在アル・ヒラルを率いるインザーギ監督が候補リストの上位に入る。インテルの元監督は、トリノのクラブ上層部から高く評価されている。インザーギ監督はインテルを2023-24シーズンのリーグ優勝に導くなど、セリエAで優れた実績を誇る。

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インテルを率いた期間にはコッパ・イタリアで2度、スーペルコッパ・イタリアーナで3度の優勝も果たした。さらに、2023年と2025年にはインテルをチャンピオンズリーグ決勝に導き、欧州の舞台でも手腕を証明した。トップレベルでの経験、選手を育てる能力、戦術眼を備え、長期的な監督候補として魅力的な存在だ。

今後の数カ月が重要に

当面の行方は、スパレッティ監督がピッチ上で早急に立て直しを図れるかどうかに懸かっている。ユヴェントスはリーグ戦での目標達成の可能性を保ち、首脳陣への重圧を和らげるためにも、安定して勝利を重ねなければならない。現在の指導陣が4位以内を確保できなければ、監督交代が行われることになる。

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そうなれば、インザーギ監督は2027-28シーズンを前に、イタリアサッカー界へ華々しく復帰する可能性がある。今のところ首脳陣は、監督人事について決定的な措置を取る前に、今後のセリエAの試合を注意深く見守る方針だ。アリアンツ・スタジアムに関わるすべての人にとって、これからの数週間が決定的な時期となる。