アルゼンチン人の元指揮官リカルド・ラ・ボルペが、同郷でアトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネに対して痛烈な批判を浴びせ、カウンター攻撃に依存する戦術への嫌悪感をあらわにした。一方で、アルゼンチン代表におけるリオネル・スカローニの仕事ぶりは称賛した。

1978年にアルゼンチンとともにワールドカップを制した世代の一員であったラ・ボルペは、ラジオ局「デ・スポルツ」とのインタビューでこう語った。「もしシメオネのチームがプレーしているなら、私はチャンネルを変えるか、友人とコーヒーを飲みに行く。カウンター攻撃に重点を置く監督は好きではない。単純に彼らの試合は見ないんだ」

ラ・ボルペとシメオネの対立は、アルゼンチン・リーグでの以前の時期にさかのぼる。当時「チョロ」はエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタで2度目の監督期を過ごしており、2006年のトルネオ・アペルトゥーラの優勝を果たした。プレーオフの歴史的な一戦で、ラ・ボルペ率いるボカ・ジュニアーズを打ち破ってのことだった。

一方でラ・ボルペは、スカローニがアルゼンチン代表とともに成し遂げたことに感嘆の意を示し、3度の世界王者を率い続けることを求めてこう述べた。「スカローニには続けてほしい。彼はやって来て、ひと世代全体の方針を変えざるを得なかった。彼はチームを作り上げ、私にとって最も重要なことに、サッカーの哲学を築いた。彼のチームは良いプレーをした。それこそが私が彼を気に入っている点だ」

さらにこのアルゼンチン人指揮官は、リオネル・メッシと代表での彼の将来についても言及し、年齢を重ねてもなお披露し続けるアルゼンチンの主将の水準を称賛した。

ラ・ボルペは語った。「彼はワールドカップに出場することでプロ意識を示している。チャンピオンズカップでクルス・アスルと対戦した試合を私は見たが、その技術と賢さに魅了された。この年齢でいまだにあの電光石火のスピードとあの計り知れないパワーを備えているとは信じられなかった……彼には単純に、生まれ持ったものがあるんだ」