アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、ワールドカップの決勝と準決勝に出場した10人の代表選手が不在の中、新シーズン開幕が間近に迫っていることへの強い懸念を示した。アジアツアーの最終戦でマンチェスター・シティに敗れた後、開幕までわずか9日となった時点でも、チームがまだ完全な一つの集団として一緒に練習することができていないと強調した。

試合後の記者会見でシメオネは、代表選手たちはワールドカップ出場後に当然の休暇を取っていると説明したが、チームの準備不足への不安を口にした。

そして真剣な口調でこう語った。「正直に言って、私は心配している。開幕まであと9日しかないからだ。それなのに、我々はまだ集団として一緒に練習することも、チームとしてプレーすることさえもできていない。間違いなくいくつかの困難に直面するだろうし、今からそれに備えなければならない」

敗戦にもかかわらず、この試合にはひと筋の希望も見られた。アトレティコの若手選手ホルヘ・ドミンゲスの活躍だ。彼はトップチームでの初ゴールを決め、シメオネはこれを目立った形で称賛し、下部組織から昇格してきたこの選手がチームに真の力添えをもたらせると強調した。

ドミンゲスのトップチームでの将来について、アルゼンチン人監督はこう述べた。「我々は彼が重要な選手であり、我々を助けられる存在だと認識している。私にとって、サッカー選手の年齢に上限はない。もし自分の実力を証明する能力がなければ、チームには入れない。もし彼がこの調子を続ければ、我々のもとに成長途上の重要な選手がいることは明らかだ」

シメオネはさらに続けた。「我々は彼を支え、起用を急がず、彼を守っていかなければならない。そして彼は我々を助けられる若者だから、大切に育てていく」と語り、来季に若い才能を起用していく意向を明確に示した。

また、アルゼンチン人監督は新加入のカン・インスについても言及し、この韓国人選手は試合で数分間出場したものの、適応するには時間が必要だと強調した。

そして次のように述べた。「彼は徐々に、自分に必要でありチームにも必要とされるプレーのリズムをつかんでいくだろう。すべてのサッカー選手が経験する適応期間は、我々にとっても間違いなく必要になる。特にフィジカル面においてだ」

カン・インスが担うポジションについては、シメオネは明確な戦術的柔軟性を見せ、こう語った。「わからない。彼は右ウイングでも、左のインサイド、左のミッドフィルダー、あるいは攻撃的ミッドフィルダーとしてもプレーできるからだ。彼はその特性のおかげでさまざまなシステムに適応できるサッカー選手だ。我々は、チームのためになると考えるポジションに彼を置くよう努めるつもりだ」