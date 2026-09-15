アトレティコ・マドリードの指揮官ディエゴ・シメオネが、火曜日の本日、スペイン・リーグ第6節の注目の一戦でオサスナを迎える試合を翌日に控え、メディアの前に姿を見せた。会見ではチームの負傷者の状況について明言するとともに、高まる批判の波に対し、この局面で一致団結するようロヒブランコスのサポーターへメッセージを送った。

攻撃陣を担うフリアン・アルバレスに関する最新の医療情報と出場の可否について、シメオネは本日開いた記者会見で、スペイン紙「マルカ」が伝えたところによると、次のように明かした。「メディカルスタッフと話し合った内容に基づけば、彼はまだ回復の段階にあり、明日の試合には出場できないだろう」

アルバレスとジョナサン・デイビッドの攻撃ラインでの選択について、スペイン人指揮官はこう説明した。「ジョナサンは前の試合で非常に良い形で入ってきた。彼を先発させるのか、それとも後半に投入するのかを見極め、その判断は明日の朝に下すつもりだ」

メディアの騒がしさや絶え間ない批判のなか、アウェーで9ポイント中6ポイントを積み上げたこととの矛盾について問われると、シメオネはこうコメントした。「まず、私は日程のことではなく休息期間について話していたんだ。我々はサン・セバスティアンからも、チャンピオンズリーグからも遅れて戻ってきた。これは当然のことだ。我々は一部の者から発せられるネガティブさには慣れている。批判の機会が少しでも現れれば、それは必ずそこにある。しかしこれも成長の一部だ。だから、それを歓迎するよ」

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シメオネはチームの現状について、さらにこう説明を続けた。「我々は構築途上のチームだ。7人の選手が去り、5人の新しい選手が加わった。さらにアカデミー出身の複数の選手もいる。事は見た目ほど単純ではない。だが我々は競争力のあるチームであり、試合を重ねるごとに改善を続けていくだろう。私はそう感じている。我々は構築の過程にあり、時間を必要としているが、サッカーの世界はその時間を与えてはくれない」

アトレティコ・マドリードの指揮官は、明日の試合でチームを後押しするようサポーターに呼びかけ、こう述べた。「我々に必要なのは、我々と同じ状況にある相手に対して力強い試合を見せることだ。サポーターのエネルギーが必要であり、選手たちがそれをピッチ上で体現することが必要だ。我々は難しい試合を経てここに来ており、いつもの熱気ある雰囲気に出会えることを願っている」

ジョゼ・モウリーニョが、バルセロナとアトレティコ・マドリードに与えられたPKについて記者たちが質問しないことに驚いたと語ったことについて、シメオネは笑いながらこう答えた。「私には言うことも、コメントすることも何もない」

バロンドール受賞の最有力候補は誰かと問われると、シメオネは迷わずこう答えた。「メッシだ、疑いの余地はない。彼が見せたワールドカップの後で、しかもあの年齢で? メッシだ、まったく疑いの余地はない」

シメオネは最後に、試合の日程と長い中断期間について触れ、こう締めくくった。「3週間の中断は新しい出来事だが、我々はあらゆることに適応しようとしている。選手たちは十分な意欲を持っており、これもゲームの一部だ。そして我々は、自らが選んで身を置くことを望んだ場所にいるのだ」

なお、アトレティコ・マドリードはスペイン・リーグで、3勝1分1敗の勝ち点10で5位につけている。