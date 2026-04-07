シメオネ、バルセロナ戦を前に：「相手が誰であろうと関係ない」

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が、明日水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バルセロナとの対戦について語った。

シメオネ監督は、本日火曜日に行われた試合に関する記者会見の冒頭で、アントワーヌ・グリーズマンについて、そして彼が自身が指導した中で最高の選手かどうかについて語った。 「彼には本当に感謝している。以前はサイドライン沿いを走るだけのウイングだったが…我々は彼と、より深い位置でのプレーについて話し始めた。彼のフィジカルコンディションは驚異的だ。彼は私がこれまで指導してきた中で最高のサッカー選手の一人だと考えている」

グリーズマンとの激励の会話については、「何度も話し合った。私は彼の監督であり、彼は常にその親しみを返してくれた。彼は自分の気持ちを話してくれたし、私はそれを理解した。そして、その後に試合が待っている」

ハンス・フリック監督率いるバルセロナとの対戦について：「彼らは手強い相手だ。我々は彼らの実力を知っているし、23試合中たった1敗しかしていないことも承知している。我々は戦うためにここにいる。相手を、我々がダメージを与えられるエリアへと引きずり込むつもりだ」。

バルセロナの弱点について：「明日の午前9時（最終調整の時間）から、その弱点を突き出せればと願っている。スタジアムで皆さんがそれを見られることを願っている。我々は誰と対戦するかは分かっている。前進し続ける必要がある。目の前に誰が立っていようと関係ない」。

アトレティコ・マドリードは守備よりも攻撃の方が優れているという点について：「攻撃が得意なチームは、たいてい守備が苦手なものだ。バルセロナもその一つだ。彼らは多くのゴールを決める能力を持っており、それが彼らのプレースタイルに合っている。我々も今まさにその過程にある。現時点では、守備よりも攻撃の方が優れている」

出場停止の危機にある選手たちについては、「警告（イエローカード）の問題には関心もなければ、気にも留めていない」。

また、この試合でグリーズマンを起用した理由について、「6時間前にアントワンを起用しようという考えが浮かんだ。監督としての立場を脇に置き、人間的な側面を見せるチャンスだった」。

ゴールキーパーのヤン・オブラクの状態について問われると、次のように答えた。「彼は順調にトレーニングを行っているが、まだ少し時間が必要だ。したがって、（フアン・ムソ）が出場する。セビージャ戦には彼が復帰できることを願っている」。

そして、チャンピオンズリーグ優勝という夢について語り終えると、「今は明日のバルセロナ戦のことしか考えていない」と付け加えた。