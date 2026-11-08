アトレティコ・マドリードを率いるアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネが、今日日曜日の夜に行われるバルセロナ戦に向けたチームの準備について語り、カタルーニャのクラブが仕掛ける高い位置からのプレスに対処するうえでコケが先発復帰することの重要性を強調するとともに、この注目の一戦における「メトロポリターノ」のサポーターの決定的な役割に言及した。

シメオネは試合前のメディア対応で、コケを当初から起用するのはアトレティコ・マドリードに攻撃を組み立てる際の落ち着きをもたらし、バルセロナのプレスに対処するためだと語り、次のように説明した。「こうした形で試合に入れることは分かっている。コケが持っているプレーの落ち着きを我々に与えてくれることを期待している。プレスを非常に得意とする相手であり、常に警戒を怠らないよう我々を駆り立ててくる相手だと分かっている」

勝利を収めてラ・リーガ首位に立つ可能性、そして同大会での通算345勝目に到達し、ラ・リーガ史上最多勝利の監督となることについては、このアルゼンチン人指揮官はそうした数字を気にしていないとし、こう述べた。「私はそれについて考えていない。試合のことを考えている。これからやって来るものは何であれ歓迎する」

シメオネは一戦を前にアトレティコ・マドリードのサポーターの重要性を称え、ホームでのチームのパフォーマンスに絶えず影響を与えていることを強調し、次のように語った。「我々のサポーターは、ホームでプレーするとき、常に決定的で大きな影響力を持っている」

リーグ最多の46得点を誇る最強の攻撃を持つバルセロナと、わずか8失点という最高の守備を誇るアトレティコ・マドリードとの間で予想される攻防について、シメオネはカタルーニャのクラブの攻撃を止めることを特別な挑戦とは捉えなかった。

アトレティコの指揮官はこう語った。「いや、これはただの試合だ。重要で心躍る試合であり、チームが持つ力を示す絶好の機会だ。それをピッチ上で証明できることを願っている」