シメオネ、バルセロナ対アトレティコの11日間の戦いでフリックを狙う

スペイン人のディエゴ・シメオネとドイツ人のハンス・フリックは、これまでで最も激しく、かつ頻繁に行われる対決に臨む準備を進めている。両者はわずか11日間で3度対戦し、この一連の決定的な試合が、リーガ・エスパニョーラとUEFAチャンピオンズリーグにおけるバルセロナの運命を左右する可能性がある。

両監督の因縁は数年前から始まっており、シメオネはこれまでフリックにとって最も頻繁に対戦した相手となっている。両者はこれまでに9度対戦し、ドイツ人監督が5勝、2分け、2敗を記録している。今後の3連戦が終われば、両者の対戦数は12試合に増えることになる。

この3連戦は明日土曜日、スペインの首都マドリードで、ラ・リーガ第30節の一戦として幕を開ける。バルセロナはアトレティコ・マドリードのホームに遠征し、 その後、4月8日にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦が行われ、同月14日にはワンダ・メトロポリターノで第2戦が行われる。

フリック監督のシメオネ監督に対する対戦成績は全体的に良好で、2020-2021シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ・グループステージでのバイエルン・ミュンヘンによるアトレティコへの4-0の圧勝から始まり、マドリードでの第2戦での1-1の引き分けを経て、現在に至っている。 フリンクがバルセロナの指揮を執ってからは、ロヒブランコス（アトレティコ）戦で2勝1分1敗の成績を残している。

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昨シーズンの両チームの対戦では、アトレティコがリーグ戦でバルセロナに2-1で勝利し、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でも4-0の大勝を収めたことが特筆される。

一方、バルセロナはモンジュイックでのリーグ戦では力強いパフォーマンスを見せ、コパ・デル・レイ準決勝第2戦ではフェラン・トーレスのゴールにより決勝進出を決めた。

今シーズンに関しては、バルセロナはカンプ・ノウ復帰後初のビッグマッチで、ラフィーニャの欠場やその他の影響力のある負傷者を抱えながらも、アトレティコに3-1の劇的な勝利を収めた。

一方、アトレティコはコパ・デル・レイ準決勝の第1戦で主導権を握り、前半だけで4-0の大勝を収めた。第2戦ではバルセロナが反撃を試みたものの、試合は同じスコアで幕を閉じた。

現在、バルセロナはリーグ戦首位を走っており、レアル・マドリードに4ポイント、アトレティコ・マドリードに16ポイントの差をつけているため、土曜日の試合は首位を維持するための決定的な一戦となる。

一方、アトレティコはホームの利を活かし、3連戦の初戦で相手にプレッシャーをかけようとしている。