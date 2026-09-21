シメオネ「バルセロナは我々とは異なるサッカーをする」

今シーズンのバルセロナの力強いスタートは、ライバルのアトレティコ・マドリードから称賛を受けた。アルゼンチン人指揮官のディエゴ・シメオネがこのカタルーニャのクラブを「最高」と評したもので、この評価はシーズン序盤の数週間でハンジ・フリック率いるチームが見せたレベルを反映している。

シメオネは「ESPN」の番組で、バルセロナのレベルについて「彼らが最高だ」と語り、国内リーグやチャンピオンズリーグで長年にわたって対戦してきた経験を持つ指揮官として、チームに際立った賛辞を贈った。

シメオネはこう語った。「バルセロナは素晴らしいサッカーを見せていて、他のチームとはまったく異なるレベルでプレーしているように見える。実際、彼らには本格的な9番タイプのストライカーがいなかったが、そこにラフィーニャが現れて7試合で12ゴールを決めた。一方でラミン・ヤマルは、確か7ゴールを決めていると思う」

そして、こう続けた。「数字は驚異的だし、チームは相手の本拠地でプレスをかけ、時間とスペースを奪っている。バルセロナはリスクを冒すことも失点することも恐れていない。というのも、自分たちのスタイルを押し付けるほど、より優位に見えるからだ。だからこそ、私は彼らが現時点で最高のチームだと見ている」

シメオネはバルセロナと対戦する難しさをよく知っている。アトレティコ・マドリードでのキャリアの中でこのカタルーニャのクラブと数多く対戦し、複数の機会で彼らを相手に目覚ましい結果を残してきたからだ。

また、アトレティコはつい最近まで公式戦でバルセロナと対戦しており、このことがアルゼンチン人指揮官の評価に一層の重みを与えている。

シメオネの称賛は、バルセロナが勝ち点21で首位に立っているタイミングでのものだ。フリックの指揮下でチームは力強いパフォーマンスを見せ、シーズン開幕以来、自分たちのスタイルを押し付けて好結果を残すことに成功している。

とはいえ、バルセロナにとって最大の課題は、過密な日程とタイトル争いの激化のなか、今後数か月でこのペースを維持することだ。力強いスタートはチームに自信を与えるが、継続性と重要な試合をこなす力が、シーズン終盤における成功の度合いを左右することになるだろう。