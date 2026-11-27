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アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が冬の移籍市場への参入の可能性について語り、バルセロナやレアル・マドリーとの争いを続けるためにはチームの補強が必要だと認めた。

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スペイン紙『スポルト』が、明日土曜日に行われるラ・リーガ第14節エルチェ戦に向けた前日会見でのシメオネ監督のコメントを伝えた。

1月に何らかの補強を期待しているかと問われたチョロ・シメオネは明確な姿勢を示し、マテウ・アレマニー・スポーツディレクターと協力してクラブがその方向で動いていることを認めた。

「彼とは、取り組みを進めてさらに向上していくために話し合っている。クラブが持つ可能性に応じてだが、そう、我々には選手が必要だ」

アルゼンチン人指揮官は、アトレティコ・マドリーが順位表の上位争いに踏みとどまるためには、新戦力の獲得が重要になると考えている。

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チームが首位と2位のクラブに近づいたと感じるかと問われると、次のように答えた。「それはシーズンの終わりと、試合の積み重ねが決めることだ。現在の位置の近くにとどまり続けるためには、戦力の強化が必要なのは明らかだ。そうでなければ非常に厳しくなるだろう」

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会見では、バルセロナとレアル・マドリーの安定ぶりも話題に上った。

リーガ優勝には勝ち点100が必要になる可能性について問われたシメオネ監督は、今後の展開を予想することを拒み、こう語った。「分からない。正直、まったく分からない。運命は神のみぞ知るものであり、神に聞かなければならない」

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それより先のことを考える前に、指揮官はエルチェ戦に全神経を集中させたい考えだ。

ホームでの試合と比べて、アウェイでのチームのパフォーマンスがどれほど信頼できるかを問われると、この問題についてはヘタフェ戦の後にすでに説明したと述べた。

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「それはヘタフェ戦の後にすでに説明した。今はエルチェのことを考えている。彼らはホームで良い結果を出せていないが、しっかりと戦えるチームで、良い試合を見せてきたし、勝つことも引き分けることもできた。我々は、相手にダメージを与えられると考える方向へ試合を導いていかなければならない」

またシメオネ監督は、アトレティコ・マドリー在籍時から知る相手チームの2選手、ヘルマン・バレラとモルシオのパフォーマンスを称賛した。

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バレラについては「素晴らしいレベルのプレーを見せているし、大きく成長した。自ら新たなポジションを切り開き、そこでプレーすることに慣れてきた。勤勉でスピードのある選手で、我々は彼が若い頃から知っている。ここを通っていった選手たちには、いつも最高の結果を願っている」と語った。

モルシオについては、その能力とエルチェへの貢献にスポットを当て、こう述べた。「闘争心と献身性を備え、動きやポジショニングを理解する賢さを持った選手だ。エルチェにとって大きな助けになっている。明日は顔を合わせて挨拶を交わすことになるだろう」

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チョロはジョナサン・デイヴィッドの成長とチーム内での役割についても質問を受けた。アルゼンチン人指揮官は、出場時間を得られていないときでも、このストライカーを頼りにしていることを強調した。

「最初から、そして一部の試合に出場しなかったときでさえ、彼はチームに貢献し、助けてくれる選手だ。ボールのないところでの動きに優れ、我々が必要とする動きを持っている。出番が来たときには、加入以来の最も良い時期に見せたのと同じレベルを発揮してくれることを願っている」

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会見で注目を集めたもう一人がメンドーサだ。指揮官はその成長を前向きに評価する一方で、アトレティコ・マドリーで求められる水準に適応するまでには時間を要したと認めた。

シメオネ監督は「彼は成長を続けている。彼にとって環境の変化は大きかった。最初は、試合でも練習でも、今見せているレベルに到達するために必要なリズムと強さを身につけるのに苦労した。夏の間にしっかりと準備し、より良い武器を持って競争に臨めるようにしてきた。クオリティはあるので、競争していけるよう、プレーの強度をさらに高め続けてほしい」と語った。