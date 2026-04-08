シメオネ：「カンプ・ノウでのアルバレスのゴール後、楽な状況ではなかった」

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナの強力な攻撃陣を前に、チームが団結して戦ったと強調した。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦は2-0でアトレティコの勝利だった。

シメオネ監督は試合後の会見で「組織的な守備で相手の強力な攻撃を封じた。直近23試合中22勝で全試合得点を挙げるチームだけに、守備の優先度は高かった」と語った。

シメオネは続けた。「序盤15分以外はチャンスをほとんど作れなかった。相手の高圧的なプレスで時間とスペースが足りなかったからだ」。

そして待望の場面が訪れた。ジュリアン・アルバレスが好機を創出し、GKと1対1になった。 その後、VARが明らかなファウルを確認し、主審が退場処分を宣告。そこからジュリアンが素晴らしいゴールを決めた」。

後半については「相手は組織的な攻撃を諦めカウンターに切り替え、時間経過とともに得点を狙い攻撃的な選手を投入した」と総括した。

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さらに「1－0、2－0とリードしながらも3点目が取れず、難しい展開だった」と振り返った。

シメオネは「相手は冷静にホームで良い結果を得た。火曜日に待ち受ける困難は理解しているが、我々は準備万端だ」と結んだ。