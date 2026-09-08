アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が、明日水曜日にアンフィールドで行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節でリバプールと対戦する注目の一戦について語り、フリアン・アルバレスの状態にも言及した。

アトレティコ・マドリードが自らのスタイルを押し付け、試合の主導権を握れるかどうかについて、シメオネはスペイン紙「アス」が伝えた本日火曜日の試合前記者会見で次のように述べた。「試合のシナリオはいくつも思い描くことができるが、現実はピッチ上でしか見えてこない。我々監督は攻撃を組み立て、ゴール前まで到達し、得点する場面を思い描くが、笛が鳴ればまったく予想もしていなかったこと、想像にもなかったことが起こるものだ」

新監督アンドニ・イラオラの下でのリバプールの戦いぶりの変化については、ロヒブランコスの指揮官はこう指摘した。「彼らの監督は、前のチームで示してきた哲学を実践しようとしていると感じる。全員の戦術的な細部に取り組み、すべての選手を起用している。理想的なスタイルに到達するには時間がかかるが、チームは進化しており、非常に質の高い選手たちを擁している。彼は明確なビジョンを持った偉大な監督で、そのビジョンは選手たちに伝わり、彼が信じるサッカーのスタイルを表現するようになるだろう」

前線に純粋なストライカーのいずれかを起用することについての立場に関して、アルゼンチン人はこう明言した。「ジョナタンは加入したばかりで、ある問題により前節は出場できなかった。一方でフリアン(アルバレス)はまだ調整段階にあり、先発でスタートする準備ができているとは見ていないが、試合の時間が進めば間違いなく我々を助けてくれるだろう」

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チャンピオンズリーグの旅路の幕開けにあたってのチームの準備状況をどう評価するかと問われ、シメオネはこう語った。「我々のスタジアム(メトロポリターノ)で決勝を迎えることはクラブにとって極めて重要であり、その名誉ある地位を目指すために懸命に取り組まなければならない。我々は現在、新加入選手たちがいる中での構築と適応の段階にあり、フリアンの状況、移籍市場の終盤に加入したダビド、さらには誰も気にかけない代表活動から遅れて戻ってきた選手たちもいる。だが、一歩ずつ我々のリズムを取り戻していくつもりだ」

経験の面でシメオネが上回っているとのリバプールのイラオラ監督の発言に対して、アルゼンチン人はこうコメントした。「新しいチームを率いるとき、選手たちに伝える大きな情熱を持っているものだ。まさにこの点において、イラオラは私を上回っている」

リバプールとアトレティコ・マドリードのプレースタイルの違いについて、シメオネはこう説明した。「スタイルを具体的にどう定義すればいいのか、攻撃と守備の概念をどう規定すればいいのかは分からない。シュートを打たずにボールを支配することもあれば、3回シュートを打って勝つこともある。リバプールのように激しい攻撃志向を特徴とするクラブもあり、アトレティコ・マドリードもまたそうした印象を与えている」