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アルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネが、ラ・リーガで前例のない歴史的偉業を成し遂げた。日曜日、コリセウムで行われたヘタフェ戦でアトレティコ・マドリーを3-0の勝利に導き、同リーグ史上最多勝利監督となった。クラブのレジェンドであるルイス・アラゴネスが持っていた記録を破り、ラ・リーガ史上最多勝利監督のリストで単独トップに立った。

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フランス紙『レキップ』によると、2011年からアトレティコ・マドリーを率いるシメオネはラ・リーガ通算勝利数を345に伸ばし、344勝で止まっていたルイス・アラゴネスの記録を上回った。これにより「エル・チョロ」は新たな記録保持者となり、スペインサッカー史に類まれな足跡を残し、クラブを高い安定性と競争力へと導いてきた名将たちの中でも際立つ存在として、その名を確固たるものにした。

この偉業は、11月8日にワンダ・メトロポリターノで行われたバルセロナ戦で記録更新に迫ってから数日後に達成された。アトレティコはこの試合でリーグ首位のバルセロナに1-2で敗れ、アルゼンチン人指揮官が最多勝利監督の単独トップに立つ祝福はインターナショナルブレイク明けまで持ち越されたが、ヘタフェ戦でついにその任務を果たした。

シメオネは頂点に立つまでに、アラゴネスほどの試合数を必要としなかった。シメオネがラ・リーガ567試合で345勝を挙げた一方、故アラゴネス氏は756試合で344勝123分け99敗だった。これは両者が勝利数に到達するまでに要した試合数の差を浮き彫りにするもので、アトレティコ指揮官の偉業に数字や統計の面でさらなる価値を与えている。

アラゴネス超えは、シメオネにとって特別な意味を持つ。故アラゴネス氏は選手としても指導者としてもクラブを代表する象徴の一人であり、アトレティコの歴史において大きな存在感を誇る人物だ。その名はクラブのアイデンティティと結びつき、長年にわたりサポーターにとっての拠り所であり続けてきた。それだけに、彼の名から記録を奪ったことは、単なる数字の上積みではなく、アルゼンチン人指揮官のキャリアにおける特別な節目と言える。

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2011年の就任以来、シメオネはアトレティコのチームとしての個性を作り直し、国内外のタイトルを常に争うチームへと変貌させた。その土台となったのは、強固な組織力、戦術的規律、そしてビッグマッチを戦い抜く力だ。これらの要素がチームを優勝争いの輪に留め続け、個人的な業績の枠を超えて長期的なフットボールプロジェクトを築き上げたことで、シメオネは現代におけるクラブ史上最も影響力のある人物の一人としての地位を確立した。