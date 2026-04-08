シメオネ監督、バルセロナ戦を前に2つのポジションで迷い

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、カンプ・ノウでのバルセロナ戦スタメンをまだ決めていない。

両チームは水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を戦う。これは、バルサが2-1で勝利したリーガ・エスパニョーラでの対戦からわずか数日後のことだ。

火曜午後にバルセロナ入りしたアトレティコは、負傷回復中のヒメネス、バリオス、カルドソが欠場する。

スロベニア人GKヤン・オブラクはチーム練習に参加しているが、ムンド・デポルティーボ紙によるとまだ100％のコンディションではない。

関連記事：バイエルンに完敗後、ムバッペ不在の方がレアルは強くなるという議論

関連記事：バイエルンのレジェンドがレアルを挑発「我々に匹敵するのはバルセロナだけだ」

関連記事：バイエルン戦でチュアミニが審判に激怒

同紙によると、シメオネ監督はスタメンの数ポジションで迷っており、最終ラインはモリーナとル・ノルマン、左翼はルクマンとパイーニャのどちらかを検討している。

同紙が予想するバルセロナ戦先発は以下の通り：

ムソ、モリーナ、ポベル、ハンコ、ロジェリ；ジュリアーノ、ヨレンテ、コケ、ルクマン；グリーズマン、ジュリアン・アルバレス。