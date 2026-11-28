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アトレティコ・マドリーを率いるアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネ監督は、ラ・リーガでエルチェに1-0で勝利した後、敵地マルティネス・バレロでの一戦を終えて、控えるバルセロナ戦の厳しさを強調した。前向きな結果を得るには選手たちが多大な努力を払う必要があると指摘している。

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指揮官のシメオネは、エルチェ戦で苦戦することはチームとして事前にわかっていたと語り、「我々は苦しみ方を心得ていた」と説明した。アトレティコが勝利を収めたとはいえ、互いに圧力をかけ合う時間帯が続いた試合の性質を示す言葉だ。

さらに、対戦相手は拮抗した試合を戦うことに慣れていると付け加え、レアル・マドリー、レアル・ベティス、レアル・ソシエダとの対戦を例に挙げた。いずれの試合でもエルチェは終盤まで好結果に手が届く位置にいたという。

アトレティコの指揮官はアウェイでのチームのパフォーマンスに満足感を示し、敵地での6連勝に言及した。また、エルチェ戦での選手たちの良い入りと、試合の流れをコントロールした時間帯についても称賛した。

一方で、ミスがホームチームに反撃の機会を与えたことは認めた。マルク・プビルのミスが試合の流れを変える一因となり、その後さらに失点を喫したことで再び状況が難しくなり、最後まで勝敗の行方がわからなかったと説明している。

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シメオネ監督は、この試合でゴールを決めたアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスを称え、チームには心身ともに最高の状態の彼が必要だとして、「今日もまた並外れた試合をして、素晴らしいゴールを決めてくれた。彼には強く、意欲に満ちた状態でいてもらう必要がある。我々が求めるものを与えてくれるよう、しっかりとケアしていく」と語った。

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また、アルバレスがこのレベルを維持することは、今後の戦いにおいてチームの計算の重要な要素になると強調した。

水曜日に予定されているバルセロナ戦については、任務の厳しさを警戒し、試合にはそれぞれ固有の状況があり、敵地で何が起こるかは予想できないと強調した。

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選手たちはエルチェ戦の前、先週水曜日にもチャンピオンズリーグで激しい試合を戦っており、ほぼ同じメンバーで臨んでいることから、フィジカル面での負担はさらに大きくなると説明。「バルセロナでは苦しむことになるだろう」と付け加えた。

シメオネ監督は、エルチェ戦の勝利がバルセロナ戦を前にした選手たちのメンタル面を変える決定的な要因になるという見方を否定した。これは、バイエルン・ミュンヘンに敗れた直後に迎えた前回のカタルーニャ勢との対戦とは雰囲気が違うのではないか、という質問に答えたものだ。

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指揮官は、ビッグマッチにはそれ特有の性質があり、選手たちはそれ以前のことをすぐに忘れると語った。月曜日からは過去の試合結果にとらわれることなく、次の一戦とその準備に集中を切り替えていくと説明している。

累積警告による出場停止となるマルク・プビルとロメロの欠場が試合プランに与える影響について問われると、シメオネ監督は、それによって採用する予定のアプローチを変えることはないと断言した。前節のリーグ戦ヘタフェ戦で見せたのと同じスタイルを継続していくつもりだという。

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さらに、負傷であれ警告の累積であれ、こうした欠場者が出るのはサッカーの一部だと付け加えた。コーチングスタッフは今週、起用可能な選手たちの準備を進め、可能な限り最高の状態でバルセロナ戦を迎えられるようにするとしている。