シメオネ監督に痛手…アトレティコ・マドリードのスター選手がバルセロナ戦を欠場する見通し

日曜日の報道によると、アトレティコ・マドリードのスター選手は、来週水曜日に予定されているチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦での出場が危ぶまれているという。

バルセロナは、土曜日にメトロポリターノ・スタジアムで行われたラ・リーガ第30節の対戦で、アトレティコ・マドリードに2-1で勝利した。

アトレティコ・マドリードのスター選手が86分にピッチに倒れ込んだことは危険信号となり、ロッカールームへ向かう際の彼の表情には安堵の兆しは全く見られず、医療スタッフが実施した最初の検査でも悪い予感は払拭されなかった。

ここで話題になっているのはホセ・ヒメネスだ。彼は先発出場が濃厚と見られていたにもかかわらず、次節への出場は不透明な状況となっている。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、アトレティコにとって不運なことに、キャプテンがキャプテンマークを巻いて守備陣を率いた後半30分間、このウルグアイ人選手は試合の重要性を十分に理解し、リンギットに代わって出場してからはバルセロナの攻撃をすべて防ぎ切り、見事な活躍を見せた。 ヒメネスは、エリア内でボールをクリアした直後の試合終了間際に足に軽い痛みを感じ、不透明な状況となった。

この件に関して、試合を最後までプレーしたものの、そのプレー以降も痛みが消えていないことに気づいたヒメネスは、不安を隠さなかった。

ロヒブランコスのユニフォームを着てチャンピオンズリーグで見せた彼の独特な性格と闘志、そしてワンダ・メトロポリターノでの第2戦と、それに続くコパ・デル・レイ決勝ですべてが決まることを考慮すると、リスクを評価することも不可欠だ。 したがって、水曜日のヒメネスの出場は完全には確定していない。

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