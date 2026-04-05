シメオネはフリックの見解に異議を唱える：「映像は明白だ……説明を待っている」

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、日曜日の夜に行われた両チームのラ・リーガの試合において、主審がバルセロナのジェラール・マルティンの退場を見逃したと主張している。

アトレティコ・マドリードはホームの「メトロポリターノ」でバルセロナに1-2で敗れたが、両チームは水曜日に「スポティファイ・カンプ・ノウ」で行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で再び対戦する。

後半開始直後、物議を醸す判定が起きた。スペイン人主審のマテオ・ブスケッツが、ピッチ中央でアトレティコのティアゴ・アルマダ選手に対して激しいタックルを仕掛けたジェラール・マルティンにレッドカードを提示したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）を確認した後、判定を撤回し、イエローカードにとどめた。

この出来事は、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督から激しい抗議を招いた。シメオネ監督は当初、前半終了間際にニコラス・ゴンサレスが退場処分を受けたことで数的優位が解消されたため、この判定を歓迎していたが、その後の判定変更に激怒した。

記者会見でこのプレーについて問われたバルセロナのハンス・フリック監督は、「あのプレーはレッドカードに値しない。私から見れば、ジェラールはボールに触れており、そもそもファウルではなかった」と述べた。

シメオネ、バルセロナ選手の退場処分なしに驚き

しかし、シメオネ監督は別の見解を持っていた。記者会見でマルティンの退場処分が妥当だったか問われると、彼は次のように説明した。「以前、ベティス対ラヨの試合の映像を見たと聞いたが、審判委員会は後にそれが退場処分に値すると確認した。 語ることはあまりない。映像は明白だ。介入が遅れ、足と足首を踏んだ。将来的に事態が明確になるよう、委員会の説明を待つ必要がある」。

また、DAZNのインタビューでは、「その件については話したくない。我々が何を言っても何も変わらない。時間を無駄にせず、有益な話題を話そう。誰もが自分の意見を述べるだろうが…あのように明らかな場面であれば、言葉は必要ない」と語った。

アルゼンチン人監督は、マルティンが退場処分にならなかったことがどの程度影響したか問われると、次のように答えた。 「2つの異なるハーフについて語ることができる。前半は非常に良いパフォーマンスを見せ、両チームにチャンスがあり、良いプレッシャーとビルドアップがあった。その後、退場処分が下されたが、ニコの場合、それは正しい判断だった。オフサイドの可能性はあったが、VARは2枚目のイエローカードに関しては介入できない」

こちらもご覧ください：

国際弁護士がクワラに語る：モロッコ対セネガル問題は見た目以上に複雑だ…これが私の「CAS」判決への予想

クーワラ独占…「CAS」の決定前にアフリカネイションズカップ優勝を祝ったことで、セネガルは処分されるのか？

オマーン退任後…ケイロシュがクワラに明かす、サウジアラビアとガーナからのオファーの真相

クワラ独占インタビュー…ポーランド初のヨルダン人プロ選手：タムリが私の野心を高めてくれた

さらに彼は「後半は全く別の試合だった。我々は可能な限り最善の形で守備をしたが、思い通りの攻撃ができなかった。結局、リバウンドから失点してしまった。それでも、この努力を考えれば引き分けに値したかもしれない」と付け加えた。

それでもシメオネ監督は、自身のチームが「不当な扱いを受けたわけではない」と強調し、「ミスはゲームの一部だ。我々も監督や選手としてミスを犯す。ベティス対ラヨの試合では、同じプレーが退場処分に値すると言われていたが、ここでもそれは明らかだった。彼らはそれを見たのか？ いや、見ていた」と述べた。

また、ラミン・ヤマルへの妨害行為によりアトレティコ・マドリードのニコ・ゴンサレスが退場処分となった件について、シメオネ監督は「審判は私に『イエローカード2枚、つまり退場だ』と言った。彼は正しかった。2枚目のイエローカードが明らかな場合、議論の余地はない」と明かした。

しかし、主審はVARを確認した後、2枚目のイエローカードではなく即座のレッドカードを提示した。これについてシメオネ監督は「分からない。彼はイエローカード、そしてもう1枚を見て、その結果レッドカードを出した。我々は一緒に歩いていて、彼は『イエローカード2枚だ』と言っていた」と語った。

シメオネ監督は続けた。「最初のファウルから、少なくともイエローカード、つまり退場処分になることは明らかだった。そのシーンは明白だったが、即座の退場処分に値するとは思わない。ただ、2枚目のカードによる退場処分には値する。あのシーンを除けば、彼は良い試合をしていた。彼のパフォーマンスには満足しているし、即座のレッドカードだとは思わない。 このプレーも、後半に起きたプレーも、ファウルであることは明らかだ」