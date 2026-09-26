シメオネの宿敵が痛烈批判：私はすぐにチャンネルを変える

元アルゼンチン代表監督のリカルド・ラ・ボルペ氏が、アトレティコ・マドリードを率いる同胞ディエゴ・シメオネ監督に対して痛烈な批判を浴びせ、カウンター攻撃に依存する戦術への嫌悪感を示す一方で、アルゼンチン代表におけるリオネル・スカローニ監督の仕事ぶりを称賛した。

1978年にアルゼンチンとともにワールドカップを制した世代の一員であるラ・ボルペ氏は、ラジオ局「デ・スポルツ」のインタビューでこう語った。「シメオネのチームがプレーしているなら、私はチャンネルを変えるか、友人とコーヒーを飲みに行く。カウンター攻撃に重きを置く監督は好きではない。要するに、彼らの試合は観ないんだ」

ラ・ボルペ氏とシメオネ氏の対立は、アルゼンチン・リーグ時代にさかのぼる。当時「チョロ」はエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタで2度目の監督としてのキャリアを歩んでおり、2006年のトルネオ・アペルトゥーラのタイトルを獲得した。歴史的なプレーオフの対戦で、ラ・ボルペ率いるボカ・ジュニアーズを破ってのことだった。

一方、ラ・ボルペ氏はスカローニ氏がアルゼンチン代表で示してきた成果に称賛を寄せ、3度の世界王者を率い続けるよう呼びかけてこう述べた。「スカローニには続けてほしい。彼はやって来て、一世代全体のやり方を変えなければならなかった。チームを作り上げ、そして私にとって最も重要なのは、彼がサッカーの哲学を築いたことだ。彼のチームは良いプレーをした。それが私の気に入っている点だ」

また、このアルゼンチン人監督は、リオネル・メッシと代表チームでの彼の将来について語り、年齢を重ねてもなお示し続けるアルゼンチンのキャプテンのレベルを称賛した。

ラ・ボルペ氏はこう語った。「彼はワールドカップに出場することでプロ意識を示した。クラブ・ワールドカップでクルス・アスルと対戦する試合を観たとき、私は彼の技術と知性に感嘆した。この年齢でいまだにあの電光石火のスピードとあの途方もないパワーを備えているとは信じられなかった……。彼には、ただただ天性のものがあるんだ」