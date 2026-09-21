シメオネが敵対の壁を打ち破り、バルセロナのシーズンを二言で総括

今シーズンのバルセロナの力強いスタートは、ライバルであるアトレティコ・マドリードからの称賛を集めた。アルゼンチン人指揮官のディエゴ・シメオネがこのカタルーニャのクラブを「最高」と評したのだ。この評価は、ハンジ・フリックの率いる選手たちがシーズン序盤の数週間で見せたレベルを反映している。

シメオネは「ESPN」への出演で、バルセロナのレベルについて「彼らは最高だ」と語り、国内大会やチャンピオンズリーグで長年対戦してきた経験を持つ指揮官として、同チームに際立った称賛を送った。

シメオネはバルセロナと対戦する難しさをよく知っている。アトレティコ・マドリードでのキャリアの中で、このカタルーニャのクラブとの対戦を数多く経験し、複数の場面で相手に対して顕著な結果を残すことに成功してきた。

また、アトレティコは最近まで公式戦でバルセロナと対戦しており、そのことがアルゼンチン人指揮官の評価により一層の重みを与えている。

シメオネの称賛は、バルセロナが勝ち点21で首位に立っている時期に寄せられたものだ。同チームはフリックの指揮下で高いレベルを見せ、シーズン開幕以来、自らのスタイルを確立し、良好な結果を残すことに成功している。

とはいえ、バルセロナにとって最大の課題は、過密な日程とタイトル争いの激化のなかで、この調子を今後数カ月にわたって維持することだ。力強いスタートはチームに自信を与えるが、継続性と重要な試合への対応力こそが、シーズン終盤における成功の度合いを決めることになる。