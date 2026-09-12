アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が、現在の期間に息子であるジュリアーノ・シメオネが受けている批判や中傷キャンペーンに対して彼を擁護し、リーガ・エスパニョーラでのレアル・ソシエダ戦を前に、選手がピッチ上で見せるプレーこそが批判者たちへの十分な返答になると強調した。

シメオネは息子に向けられた批判の詳細に踏み込むことは拒否したが、彼のキャリアとそのプレーへの信頼を強調することを選び、こう語った。「ジュリアーノの行動と働きが、それ自体を物語っている」

アトレティコ・マドリード監督のこの姿勢は、チームがアスレティック・ビルバオとリバプールに敗れて厳しい時期を迎えている中で示されたもので、アノエタ・スタジアムでのレアル・ソシエダとの注目の一戦を前に、選手と首脳陣への重圧が増している。

アトレティコは立て直しを図っており、直近の公式戦10試合のうち5試合を敗戦で終え、4勝1分けにとどまっているうえ、8失点を喫している。このことがシメオネに、守備面でのパフォーマンス改善と無失点の維持の必要性を強調させることになった。

さらにチームは、パブロ・バリオスが負傷により離脱するという新たな痛手を受け、ソルロートも欠場を続けている。そうした中でシメオネは、結果の悪化を止め、アトレティコを正しい軌道に戻すために必要な解決策を見出そうとしている。