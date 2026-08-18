アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、今回の移籍市場でのフリアン・アルバレスのバルセロナ移籍への扉を閉ざし、このアルゼンチン人ストライカーを手放さない姿勢を明言した。移籍市場閉幕まで約2週間を残す中、彼の去就をめぐる議論は依然として続いている。

スペインリーグ開幕戦となるマラガ戦を前に行われた記者会見でのシメオネの発言によれば、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが率いるクラブ経営陣のアルバレスの将来に関する立場は明確かつ断固たるものであり、クラブオーナーの発言が彼の退団の可能性をめぐる議論の余地を終わらせたと指摘した。

シメオネは「クラブオーナーであるヒル・マリンが断定的に語ったのであれば、この件は非常に明確だと思う」と、アルバレスのバルセロナ移籍への扉を開くことをアトレティコが拒否していることを示唆して語った。

同時に、このアルゼンチン人指揮官は、アルバレスが精神面と競技面で難しい局面にあることを認め、クラブが彼の集中力を取り戻し最良の状態に戻れるよう手助けしていると強調しつつ、選手が現時点では出場できる状態にはないと明らかにした。

シメオネはこう付け加えた。「競技面では、我々は一人の人間として、そして選手として彼をケアしようとする。そして彼が本来の名声を持つ選手としてのケアを続けられる適切な状況になることを願っている」。そして、コーチングスタッフは現時点で彼を試合に出場できる状態だとは見ていないと説明した。

このアルゼンチン人ストライカーの将来をめぐる混乱にもかかわらず、シメオネはアルバレスを中心にチームを構築するというプロジェクトを今なお信じていると力説し、選手は加入以来アトレティコに多くをもたらしてきたと述べ、彼が新シーズンの構想において依然として不可欠な一部であることを強調した。

監督は「私は今も同じように考えている。彼は並外れた若者であり、我々は彼を中心にチームを築くことを考え続けている。彼は加入以来クラブに多くをもたらしてくれた」と語った。

同時にシメオネは、水曜夜に予定されているマラガとのスペインリーグ初戦のアトレティコの招集メンバーに、アルバレスは出場できる状態にないため含まれないと明言した。

監督は、選手がチームに残留した場合のアトレティコのサポーターの反応をめぐる議論に踏み込むことを拒み、すべての意見を尊重すると強調し、ディエゴ・コスタやアントワーヌ・グリーズマンのように同様の状況に直面した選手たちと過去に経験したことを引き合いに出した。

彼は「人々は自分の意見を述べ、考えるべきことを考えるだろう。私はすべての立場を尊重する」と語った。

移籍市場に関しては、シメオネは新たな可能性への扉を開けたままにし、アトレティコは市場閉幕前のいかなる展開にも依然として備えていると強調し、チームの最終的な姿は移籍期間の終了後に明らかになると述べた。

このアルゼンチン人指揮官は「まだ市場は開いており、我々は起こることに備えている。市場が終われば、我々が今どういう状況にあるのかについて、より明確な考えを持てるだろう」と語った。