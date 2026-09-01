エジプトのピラミッズを率いる南アフリカ人指揮官ロラニ・モコエナは、エジプト・プレミアリーグ第3節でエル・マスリを1-0で下す勝利にチームを導いた後、エジプト人MFモハネド・ラシーンを絶賛し、その能力はレアル・マドリードを筆頭とする世界屈指のクラブでプレーするに値すると評価した。

試合後、モコエナはラシーンが並外れた素質を持っていると語り、印象的な賛辞を送った。「ラシーンは素晴らしい選手だ。レアル・マドリードでプレーできる。もう少し若ければの話かもしれないが」

この南アフリカ人監督の発言は、ピラミッズがリーグで理想的なスタートを切った後に飛び出したものだ。チームは開幕3試合すべてで勝利を収め、勝ち点9を積み上げて全勝で首位に立っている。

モコエナが称賛したのはラシーンだけにとどまらなかった。GKのアハメド・エル・シェナウィを「ミスを犯さない驚異的なGK」と評し、さらにアハメド・サーミとマフムード・マルアイのコンビをエジプトリーグ最高のセンターバックコンビと位置づけ、ビルドアップと後方からのボールの持ち出し能力を高く評価した。

モコエナはサーミとマルアイがエジプト代表に招集されていないことに疑問を呈し、ホサム・ハッサン率いるコーチングスタッフへの明確なメッセージを送った。また、モロッコ人のモハメド・エル・シビをエジプトリーグの最高の選手たちの一人に挙げた。

しかし、監督から最も際立った言葉を受けたのはラシーンだった。指揮官はこのエジプト人MFに国内リーグの枠を超える資質を見出し、その技術的な能力が世界のトップクラブのレベルでプレーすることを可能にすると評価した。

ラシーンはエジプト代表で豊富な国際経験を持つ。ワールドカップにおけるエジプト代表の道のりで主力の一人であり、ドラマチックな対戦の末にアルゼンチンに敗れる前にベスト16進出という偉業を成し遂げた世代の一員として出場した。