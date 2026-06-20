シバリはグアルディオラが見守る中、活躍できたことを喜んだ。「私たちの試合を見ていただけて光栄です」

モロッコ代表FWイスマイル・サイバリは、2026年W杯スコットランド戦で1-0の勝利をもたらし、「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。

開始69秒で得点を挙げ、ワールドカップ史上最速のアラブ人ゴール記録を樹立。2018年のエジプト代表モハメド・サラーに続き、初出場から2試合連続得点を挙げたモロッコ人およびアフリカ人2人目の選手となった。

バイエルン・ミュンヘンへの移籍が迫る彼は、このゴールだけでなく追加点のチャンスも作ったが、クロスバーに阻まれた。

サイバリはスペイン紙『マルカ』の取材に「私がワールドカップのスターかどうかは、ファンやメディアの皆さんに判断を委ねます。私はただ、自分のプレーでチームを助けようとしているだけです」と語った。

この試合では、マンチェスター・シティ元監督ペップ・グアルディオラも観戦。近い将来、監督に復帰するとの噂もある。

シバリは「観戦してくださり光栄です」と語った。

別のインタビューでは「勝ててうれしいし、もっと得点できた。チームワークと攻撃の組み立てが良かった。イブラヒムの最初のゴールにつながるアシストは素晴らしかった」と語った。

「2点目を取れていればもっと楽だった。だが最後の10分は全力で戦い、当然の勝利を手にした」と語った。