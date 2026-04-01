シバリがモロッコ人に苦言：「遺族を侮辱するな」…これが私がセネガルの祝賀行事に感銘を受けた理由だ

モロッコ代表のスター選手、イスマイル・サイバリは、挑発的な行為に関与したことを受け、モロッコのサポーターから浴びせられた非難に対し、自身を擁護した。

セネガルがCAFの決定に対し国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）に控訴したことで、2025年アフリカネイションズカップの開催権を巡る法的な争いが続く中、この緊張した状況下で、モロッコ代表のスター選手数名が不適切な行動に及んだ。

「ティランガの黒人」ことセネガル代表は、先週土曜日に開催され、セネガルが2-0で勝利したペルーとの親善試合に先立ち、アフリカネイションズカップのトロフィーを公然と掲げて祝賀し、モロッコ代表およびCAFを挑発した。

モロッコ代表選手数名は、セネガル代表のチームメイトが投稿した内容に反応したことで、ファンの激しい批判の渦中に立たされることになった。

モロッコのウェブサイト「Hesport」によると、この騒動は、スタッド・ド・フランスで行われた優勝セレモニーにおいて、セネガル代表のスター選手たちがタイトル獲得を祝う投稿に、一部の選手が「いいね」を押したことをきっかけに勃発した。なお、この優勝の正当性については、依然として国際的な法的争いが続いている。

同サイトによると、拡散された写真には、イスマイル・サイバリ、シャディ・リヤド、エリアス・ベン・サギールといったスター選手に加え、サミール・アル・ムラビット、オサマ・タルガリン、ヤシン・キシュタらが関与している様子が映っており、これがファンからの批判をさらに激化させた。

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一方、サイバリは自身のインスタグラムアカウントを通じて、「ここ数日の出来事を説明するために申し上げますが、私はうっかり注意を払わずにインスタグラムの写真に『いいね』をしてしまいました」と述べた。

オランダのPSVアイントホーフェンに所属する同選手はさらに、「一部の人々の怒りは理解できるが、それは私がモロッコに対して抱いている愛と献身を損なうものではない。私は常に誇りを持ってこの国を擁護してきた。とはいえ、怒りの瞬間であっても、これとは無関係な家族を侮辱すべきではない」と付け加えた。

モロッコ代表のスター選手はさらに、「最も重要なこと、つまり来たるワールドカップに集中し、夢を実現するために団結を守りましょう」と続けた。

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モロッコ代表は、スペインでエクアドルと1-1で引き分けた数日後、昨日火曜日にフランスで行われた親善試合でパラグアイに2-1で勝利した。

この2試合は、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで開催予定の2026年ワールドカップに向けた準備の一環として行われた。