シドニー・ファン・ホーイドンクが怒り心頭、感情を爆発させる

シドニー・ファン・ホーイドンクは、ヴィレムIIとPECズウォレの一戦（1-1）でのアラルト・リントハウト主審の判定に激怒している。ズウォレのストライカーは、前半終了直前にPKが与えられるべきだったと考えており、試合後にESPNで主審の判断に納得できない思いを語った。

議論を呼んでいる場面は前半終了の数分前、コーナーキックの際にファン・ホーイドンクが倒れたときに起きた。ヴィレムIIのMFカルヴィン・トゥイフトが両腕でファン・ホーイドンクを引き戻したが、リントハウト主審はPKを与えず、VARのリチャード・マルテンスも主審に映像確認を促さなかった。

試合後に初めて映像を見返したファン・ホーイドンクは、信じられない様子で反応した。「正直、何と言えばいいのか分からない。本当にひどいと思う。出場停止にならずに済む言葉がどれなのか分からない」と、目に見えていら立った様子で語った。

ファン・ホーイドンクはPKが与えられなかったことを理解できず、自分は何も悪いことをしていないと考えている。「僕にとっては、まったく疑いの余地がない。僕が何を間違えたというんだ？ DFが1試合で100万回はするかもしれないような競り合いをしただけで、彼は僕を完全に引き戻している。これがPKではないなんて、正直理解できない」

この場面の後、ファン・ホーイドンクは何度もリントハウト主審に話しかけたが、主審からは、ファン・ホーイドンクが先にファウルを犯したと言われたという。「これが僕のファウルなら、あらゆる競り合いがファウルになる。DFはどの競り合いでもこういうことをしているのに、攻撃側の選手が少しでも何かをすればファウルになる。それはとてもおかしいと思う」とファン・ホーイドンクは主張した。

映像を見返したことで、PECズウォレのストライカーのいら立ちはさらに募った。「ピッチ上で感じたのとまったく同じだ。ピッチ上では何かを感じても、映像を見返して、自分の感じ方が違っていたと思うこともある。でも、これは僕が感じたとおりだ。本当に奇妙だ」とファン・ホーイドンクは語った。

この場面が前半終了の数分前に起き、PECズウォレが勝ち越す絶好の機会を逃した可能性があるだけに、ファン・ホーイドンクの落胆は大きい。自身は開始2分にチームを0-1とリードさせたが、そのわずか1分足らず後にヒッデ・テル・アフェストが同点に追いついた。「PKを得るには絶好のタイミングだっただろうけど、起きたことは仕方がない。今日は悔しい思いをするだろうけど、明日にはまた前に進まないといけない」

ファン・ホーイドンクは試合全体の内容についても厳しい見方を示した。「皆さんがポップコーンを片手に試合を楽しんだとは思わない」と語り、こう続けた。「僕らは時折かなりいいプレーをするけど、ペナルティーエリア付近まで行くと、実際には危険な場面を十分に作れていなかった。こういう試合は勝たなければいけない」