シドニー・ファン・ホーイドンクがエールディビジに復帰する

シドニー・ファン・ホーイドンクが、Vriendenloterijエールディビジに即時復帰する。26歳のFWは今季終了までPECズヴォレでプレーすることになったと、クラブ首脳陣が火曜日に発表した。ファン・ホーイドンクは1月にNACブレダからポルトガルのエストレーラ・アマドーラへフリーで移籍していた。

PECはこのストライカーを1シーズンの条件でレンタルし、交渉の中で現実的な買い取りオプションも取り付けた。金曜日のスパルタ・ロッテルダム戦で、さっそくデビューする可能性もある。

ファン・ホーイドンクは月曜日、スキポール空港で目撃されたとされ、そこではPECのテクニカルマネージャー、ヘリー・ハムストラが出迎えていたという。ズヴォレはXで空港と飛行機の映像を公開しており、これは同選手の加入を示唆している。

新戦力はすでにPECの公式サイトでコメントを発表している。「ズヴォレへの移籍、そして再びエールディビジに戻ってこられたことをとてもうれしく思っています。PECズヴォレは、長年にわたってエールディビジにふさわしいクラブであることを示してきたクラブであり、段階的にさらに上を目指す野心も持っています。自分の持つ力でチームにとって重要な存在になれると確信していますし、ここで仕事を始めるのを楽しみにしています」

「シドニーのプロフィールは、攻撃面の補強を探していた我々の条件に非常によく合っている」とハムストラは語った。「シドニーは国際経験に加えて、すでにエールディビジで約100試合の出場実績があり、非常にゴール志向が強く、戦いに多くの力強さをもたらし、堂々とプレーする。我々の素晴らしいクラブでのシドニーの成功を心から願っている」

このアタッカーは2025年にNACブレダへ復帰し、その後半年でエストレーラ・アマドーラへ移った。ポルトガルではファン・ホーイドンクは構想外となっており、PECでの新たなスタートは歓迎すべきものだ。

ファン・ホーイドンクはこれまでのキャリアで、ボローニャ、チェゼーナ、ノリッジ・シティ、scヘーレンフェーンでもプレーしてきた。フリースラントでは、ピエール・ファン・ホーイドンクの息子である彼は54試合で26ゴールを記録した。

PECは新シーズン最初の4試合で3敗を喫し、得点もまだ4つにとどまっている。そのためズヴォレのクラブは、順位表を上がっていくためにも新たなストライカーを必要としている。

ファン・ホーイドンクはPECでクーン・コストンスとポジションを争うことになる。コストンスは土曜日のNEC戦でも得点を挙げたが、ズヴォレで1-3の勝利を収めたのはNECだった。