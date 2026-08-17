マンチェスター・シティは、フランスのリールと若手モロコ人MFアユブ・ブアディ獲得に向けた交渉を本格化させており、スペイン人ロドリのバルセロナ移籍を承認した後、この移籍を早期にまとめることを目指している。

「BeSport」によれば、マンチェスター・シティは今週中にブアディの移籍を完了させたい考えで、一方リールはこの18歳の選手の価値を約1億ユーロと評価している。近年ヨーロッパの舞台で力強く存在感を示してきたモロッコの才能への関心が高まっているためだ。

ブアディは先の（前回の）ワールドカップで際立った活躍を見せ、モロッコ代表がベスト8に進出する過程で戦った全6試合のうち5試合に先発出場し、若さにもかかわらず最高レベルの競争に対応できる能力を証明した。

このリールの選手は早くから経験を積んでおり、16歳の誕生日を祝ってからわずか数日後の2023年10月にデビューして以来、フランスのチームで88試合に出場し、昨シーズンはリールがフランス・リーグで3位に入るのに貢献した。

2024年のUEFAチャンピオンズリーグにおけるリール対レアル・マドリードの試合は、ブアディにとって最も注目すべき舞台の一つとなった。この試合で際立ったパフォーマンスを披露し、ヨーロッパの舞台での存在感を高めた。その後もクラブで記録を塗り替え続け、ベルギー人エデン・アザールが保持していた記録を上回り、リールの歴史上フランス・リーグ50試合出場に到達した最年少選手となった。

ブアディはゲームメーカーのポジションでプレーするのに長けており、中盤で複数の役割をこなす能力も備えている。これは、ロドリが約6500万ポンド、4シーズンの契約でバルセロナへ移籍することが近づいている中、マンチェスター・シティの構想に適している。

ロドリの移籍は、マンチェスター・シティでの長い旅路に終止符を打つことになる見込みだ。2019年にアトレティコ・マドリードから6280万ポンドで加入して以来、7シーズンにわたりクラブのユニフォームで298試合に出場し、その間にUEFAチャンピオンズリーグやプレミアリーグをはじめとする数多くのタイトルを獲得した。

シティがブアディへ動くのは、クラブがチェルシーのアルゼンチン人選手エンソ・フェルナンデスの状況を依然として注視している時期と重なる。しかし、事情に詳しい情報筋によれば、エンツォ・マレスカ監督のこの選手への関心は依然として強く、ブアディの移籍の成否が、中盤における他の動きに関するイングランドのクラブの計算に影響を与えかねない要因となっている。