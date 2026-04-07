シティ、イングランドの強豪を金銭面での取引で退ける

イングランドのビッグクラブは、夏の移籍市場での目標を早期に決着させるべく、慎重な動きを見せている。こうした中、来シーズンのプレミアリーグ有力クラブのミッドフィールドの顔ぶれを一新する可能性を秘めた新たな話題が浮上している。

ノッティンガム・フォレストおよびイングランド代表のスター選手の一人が、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、そしてマンチェスター・シティから強い関心を集めているが、このビッグクラブ各社が獲得を望むこの選手を、最も手中に収めそうなのはマンチェスター・シティのようだ。

「マンチェスター・イブニング・ニュース」によると、マンチェスター・シティは現在、ノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソンとの契約を約6500万ポンドでまとめる段階に最も近づいているという。

同サイトは、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナムといった有力なライバルたちをこの移籍争いで上回っていると強調した。

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23歳のアンダーソンは、過去18ヶ月間で目覚ましい活躍を見せ、プレミアリーグで最も注目される若手ミッドフィルダーの一人となった。そのため、彼は夏の移籍市場においてシティのフロント陣にとって主要なターゲットとなっている。

報道によると、同選手はシティへの移籍を希望しており、これが近いうちに取引が成立する可能性を高めている。

同サイトによると、シティは2026年ワールドカップ開幕前に早期に契約をまとめようとしている。これは、イングランド代表で活躍した場合に選手の価値が上昇することを避けるためだ。トーマス・トゥヘル監督の戦術において、デクラン・ライスと並んで中心的な役割を担うことが予想されている。

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アンダーソンは昨年8月にイングランド代表に初招集されたが、ワールドカップ予選のアンドラ戦（2-0で勝利）でのデビューを果たすまで、翌月まで待たなければならなかった。