ヨーロッパサッカーのビッグクラブ間の構図は、まるで理想的なものに見えていた。スーパーリーグ構想をめぐるマドリードと欧州サッカー連盟（UEFA）の間の古い対立は、過去のものとなったかのようだった。しかし、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規定に違反したとの有罪判断が下されたことで、ヨーロッパサッカー内部の厄介な案件が再び表面化し、クラブと、大会運営を担う各組織との関係に新たな影を落とすこととなった。

この判断は、デンマークの首都コペンハーゲンでの欧州フットボールクラブ協会（EFC）の会合開始のわずか数時間前に下された。この協会は、かつて欧州クラブ協会（ECA）として知られていた組織であり、800を超えるクラブが加盟している。

同協会を率いるのは、パリ・サンジェルマン会長であるカタール人のナセル・アル＝ケライフィだ。彼が就任したのは、スーパーリーグ構想の創設クラブが分裂を経験して以降のことである。それらのクラブは、レアル・マドリードを除いてほぼすべてがヨーロッパの枠組みに復帰したが、レアル・マドリードはこの案件において独自の動きを続けている。

会合では、マンチェスター・シティの案件が大きな関心を集めることが予想される。同イングランドのクラブへの有罪判断は、財務規定が各クラブに一貫して適用されているのかという古くからの疑問を再び提起した。批判者たちは、一部のクラブは規定を遵守した一方で、他のクラブは枠組みの内側でより大きな行動の余地から利益を得た、と見ている。

シティとパリが論争の渦中に

マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンは、資金源や一部の商業スポンサー契約の金額をめぐる疑念を呼んできた、最も目立つクラブであり続けてきた。

プレミアリーグがマンチェスター・シティに対して行った115件の告発のうち、数十件は、金額が水増しされた疑いのある商業契約に関するものであり、それはアブダビの企業と結ばれたスポンサー契約を通じたものだと、同イングランドのクラブが対象となった案件の資料は示している。

一方、パリ・サンジェルマンとその会長ナセル・アル＝ケライフィも、カタールに関連する両者の商業・資金面での関係の性質について、さまざまな方面から同様の批判と告発に直面している。これはアル＝ケライフィを極めて微妙な立場に置いている。彼はパリ・サンジェルマンを率いているだけでなく、数百に及ぶヨーロッパのクラブの利益を代表する組織をも率いているからだ。

こうした議論の対象となっているクラブの一つの会長が、ヨーロッパの全クラブを代表するはずの協会の会長その人でもあるという状況下で、皮肉はいっそう際立つ。このことは、コペンハーゲンでの会合を、マンチェスター・シティの判断がもたらす影響や、それがビッグクラブ間の関係の将来にとって招きうる帰結を議論する重要な場とする可能性を高めている。

アル＝ケライフィは会合において、ヨーロッパサッカーにおける複数の有力な盟友に囲まれることになる。その中にはチェフェリン、ヒル・マリン、ラポルタといった人物が含まれる。しかし、マンチェスター・シティの案件が残した影響への対処は容易な任務ではないだろう。特に、金銭的権利や補償の可能性について語り始めた関係者の輪が広がっているだけになおさらだ。

プレミアリーグのクラブが動く

この件の影響はマンチェスター・シティの枠にとどまらない。プレミアリーグの他の19クラブは、過去数年間にわたって被ったとする損失について補償を求めることのできる法的手段を模索している。これは、同クラブに帰される違反が競争や、大会内での収益・機会の分配に影響を及ぼしたと立証された場合の話だ。

この件は、過去および現役の選手たちからの反応も呼び起こした。その中にはダビド・デ・ヘアも含まれ、彼はソーシャルメディア上で「私はプレミアリーグのタイトルをいくつ獲得したのだろう？」という皮肉めいた言葉で怒りを表明した。これは、マンチェスター・シティが過去数年間に獲得したタイトルをめぐる論争を暗示するものだった。

事態はイングランドのクラブにとどまらなかった。ルーマニアでは、バルセロナが補償を求める問題を検討する可能性について報じる報道が現れた。その背景にあるのは、2016年のUEFAチャンピオンズリーグ予選でマンチェスター・シティに敗退したことと、それによって、これらの報道によれば、同クラブに生じた金銭的影響である。

こうして、マンチェスター・シティへの有罪判断は、もはやプレミアリーグ内の財務規定違反に関わる単なる案件ではなくなり、競争の公正性、規定の適用方法、クラブの財務責任をめぐる議論を再び開きかねない、より広範な案件へと変わった。加えて、この件の対象となった違反によって損害を被ったと考える当事者からの金銭的請求が現れる可能性もある。

欧州クラブ協会がコペンハーゲンでの会合に備えている中、アル＝ケライフィは、大陸のクラブを代表する最大級の組織の一つの内部で、新たな複雑な案件に直面することになる。マンチェスター・シティの件が緊張を再び前面に押し出し、ヨーロッパサッカーが閉じ始めたと考えていた案件を再び開くおそれをもたらしたからだ。