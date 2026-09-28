アメリカの若き逸材カバン・サリバンの将来が不透明な状況に陥っている。2028年の加入で基本合意に達していたマンチェスター・シティを取り巻く不確実性が背景にあり、フィラデルフィア・ユニオンに所属するこのMFの獲得には、レアル・マドリードやバルセロナをはじめとする欧州の複数のビッグクラブが関心を寄せている。

スペイン紙「スポルト」は、サリバンとシティ・フットボール・グループとの基本合意が最終的に確定していないと報じた。イングランドのクラブが直面している法的問題、すなわち同クラブに向けられた115項目の違反疑惑と、それに伴い科されうる処分の影響によるもので、これが選手の将来をめぐる憶測を再び呼び起こしている。

マンチェスター・シティは、レアル・マドリード、バルセロナ、パリ・サンジェルマンなど、この選手の成長を注視していたビッグクラブに先んじて、早い段階でアメリカの逸材の獲得に動いていた。そして、フィラデルフィア・ユニオンとの契約が満了し、欧州への移籍が可能となる法定年齢に達する2028年にチームへ加入するという基本合意に達していた。

選手の代理人であるダン・シーガルは、担当選手の将来について語り、マンチェスター・シティの地位を称賛しつつも、合意内容に変更が生じる可能性を排除しなかった。「マンチェスター・シティは世界最大級のクラブの一つであり、彼らが築き上げてきたものは歴史から消し去ることはできない。確かにサリバンについて彼らとの事前合意はあるが、何が起こるかは決して分からない。物事が可能な限り最善の形で解決することを願っている」と述べた。

まもなく17歳を迎えるサリバンは、フィラデルフィア・ユニオンでの目覚ましい成長により、関心が高まっている。素晴らしいパフォーマンスを披露し、アメリカサッカーにおける最も傑出した若手の一人となった。また、アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノの目も引き、代表チームでの起用を見据えて注視されていた。そして先週土曜日のペルー戦で国際Aマッチデビューを飾り、62分間プレーした。

この若きMFは、今シーズン7得点5アシストという目覚ましい数字を残しており、そのうち8月と9月には6得点4アシストを記録した。さらに直近3試合で週間ベストイレブンに選出されており、若さにもかかわらずその成長の速さを示す指標となっている。

将来が最終的に確定しない中、サリバンはレアル・マドリードとバルセロナの関心の的であり続けており、両クラブは彼の成長を見守っている。一方でマンチェスター・シティは自らの法的問題をめぐる状況が明らかになるのを待っている。その結果が同クラブの将来の計画、その中にはアメリカの逸材との基本合意も含まれるが、それらに影響を及ぼす可能性がある局面にある。