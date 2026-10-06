シティに新たな打撃、数百万ポンド規模のパートナーシップが窮地に

マンチェスター・シティは日曜日に行われるリバプールとの注目の一戦に、暗号資産企業OKXのロゴが入ったユニフォームで臨む。同社はマネーロンダリング（資金洗浄）に関連する疑惑を背景に、アメリカ当局から巨額の罰金を科されたばかりだ。

『ザ・サン』紙が報じたところによると、ニューヨークの裁判所が、同プラットフォームが不審な取引や50億ドルを超える犯罪関連の収益を助長したと結論づけたことを受け、アメリカはOKXに対して4億ポンドの罰金を科した。

同社を率いるのは中国人の億万長者ミンシェン・“スター”・シュー氏で、OKXは近年、各国でいくつもの危機や規制上の問題に直面してきた。

同社は昨年にも、マネーロンダリング対策法に関連する違反行為により、別途3億8100万ポンドの罰金を科されていた。

さらに、同社のマルタ支部も昨年、マネーロンダリング対策法およびテロ資金供与対策に関する規則への違反を理由に罰金を科され、暗号資産市場における同社とその事業活動をめぐる監視の目は一段と強まった。

こうした展開にもかかわらず、OKXとマンチェスター・シティの関係は継続している。同社は2022年にクラブの暗号資産分野における公式パートナーとなり、翌年には両者が5500万ポンド規模のスポンサー契約を締結していた。

今回の新たな罰金は、パートナーシップ継続の是非をめぐる疑問を呼んだ。ある情報筋は『ザ・サン』紙に対し、「なぜシティは関係を断たなかったのか。とりわけ、スポンサーがこれほどの監視下に置かれている状況で」と語り、両者の関係が続いていることを驚くべきことだと指摘した。

一方、マンチェスター・シティはOKXとの関係を継続すると明言し、パートナーと取引する前には常に「しかるべき確認」を行っていると強調した。

またクラブは、プレミアリーグの財務違反問題で下された判決に対する控訴も続けており、いかなる違反行為も否定している。