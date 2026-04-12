シティに敗れた後のロシニョールの痛切な告白

チェルシーのライアン・ロズニオール監督は、日曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたプレミアリーグ第32節マンチェスター・シティ戦で0-3と完敗した理由を説明した。

チェルシーは32試合で48ポイント、6位にとどまり、今シーズンも不安定な成績が続く。一方、マンチェスター・シティは31試合で64ポイントとし、32試合で70ポイントの首位アーセナルとの差を6に縮めた。

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試合後、ルセニョール監督は「我々は求められるレベルに達しておらず、特に後半の入りが悪かった。ペナルティエリアからボールを遠ざけるチャンスはあったが、マンチェスター・シティに最初の5分でハーフを支配され、失点した」と語った。

さらに続けた。「この展開はここ1ヶ月で何度も繰り返された。強豪相手には試合開始直後も集中を保たねばならない。後半は苦しく、自信のなさが露呈した。今は難しい時期だが、改善するしかない」。

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彼は続けた。「我々は最高のコンディションでタイトルを争うチームと戦った。だがこのような試合に勝たねばならない。それが私の役目だ。ミスをすれば試合の流れは変わる。勝つためには、この種の局面での対応をさらに改善する必要がある」

彼は「後半のパフォーマンスは正当化できない。マーク・コクーリラの決定機が決まっていれば士気も上がっただろう。逆境でももっと強靭になり、点差を付けられても食らいつくべきだ。それができなかったことが最も残念だ」と述べ、締めくくった。