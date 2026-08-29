マンチェスター・シティは、移籍市場閉幕を前に、リヴァプールのオランダ人ウインガー、コーディ・ガクポ獲得に向けた動きを活発化させている。オマル・マルムシュとサヴィーニョのトッテナム・ホットスパー移籍に伴い攻撃陣の補強を模索しており、選手側の代理人との交渉は進展段階に入っている。

移籍情報に精通するファブリツィオ・ロマーノは、マンチェスター・シティがガクポ獲得を成立させるべく本格的に動いていると伝え、選手陣営との交渉に進展があることを明かした。ガクポについては、今回の移籍市場でリヴァプールを去ることを望んでいると、これまでの報道が伝えていた。

ロマーノは、このオランダ人ウインガーの退団に関するリヴァプールの立場は、ある基本的な条件に結びついていると説明した。それは、マンチェスター・シティへの移籍を最終的に承認する前に、クラブが適切な後任の獲得に成功することだという。

リヴァプールがガクポの後任確保に動いているのは、クラブが攻撃の選択肢を強化しようとしている時期と重なる。報道によれば、リヴァプールはパリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの獲得に近づいているほか、クリスタル・パレスのイスマイラ・サールについても交渉に入っているという。

ガクポは直近のノッティンガム・フォレスト戦でリヴァプールの一員として出場し、チームメートのアレクサンデル・イサクの先制点をアシストした。一方、スペイン人ウインガーのビクトル・ムニョスが途中出場から見事なゴールを決め、チームに2-2の同点をもたらして脚光を浴びた。

マンチェスター・シティは、マルムシュとサヴィーニョの退団後、ウインガーのポジション補強を模索しており、ガクポは移籍市場が閉まる前にクラブが検討する最有力候補の一人となっている。

ガクポは、2025年にチームがプレミアリーグ制覇を果たした後、リヴァプールと5シーズンの契約を延長しており、移籍市場閉幕の時期が近づく中でその将来が大きな注目を集めている。