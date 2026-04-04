シティがリヴァプールに「災難のシーズン」の記憶を蘇らせる

リヴァプールは今シーズン、前例のない状況に直面しており、あらゆる面で精彩を欠くプレーが続く中、今日のマンチェスター・シティ戦もその例外ではなかった。

リヴァプールは、FAカップ準々決勝のウェンブリー・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦において、4-0という痛烈な敗北を喫した。

オプタの統計によると、リヴァプールは今シーズン、全大会通算で15敗目を喫した。

同サイトは、これが「2014-2015シーズン以来、1シーズンでの最多敗戦数である」と指摘した。当時、ブレンダン・ロジャース監督率いるリヴァプールは18敗を喫していた。さらに、リヴァプールの現状を「壊滅的」と評した。

この新たな敗北により、リヴァプールの今シーズンの苦境はさらに深まった。リーグカップで敗退した後、国内のすべての大会から姿を消しており、現在プレミアリーグでは勝ち点49で5位につけている。

リヴァプールに残された今シーズンの戦いはチャンピオンズリーグのみとなり、準々決勝でパリ・サンジェルマンとの対戦を控えている。

両チームは来週水曜日にパルク・デ・プランスで第1戦を行い、その翌週の火曜日（4月14日）に第2戦が行われる。

この痛恨の敗北により、アーネ・スロット監督の去就をめぐる不透明感がさらに強まった。一部報道では、リヴァプール首脳陣が彼の解任を固めたとの見方が強まっており、後任の最有力候補としてスペイン人のシャビ・アロンソが挙げられている。