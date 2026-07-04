シオニスト勢力との提携…フレック氏の要請でバルセロナがドイツ人選手を獲得！

FCバルセロナは、トップチームのフィジカルトレーニングを含むパフォーマンス向上策を継続している。

この一環としてクラブは「パフォーマンス・改善部門」を新設すると発表。クラブ全体でフィジカルトレーニングの手法を統一し、技術スタッフと医療スタッフの連携強化を目指す。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、トップチームの現フィジカルコーディネーター、フリオ・トスが新部門の責任者に就く。 後任には、フリック監督がドイツサッカー連盟（DFB）時代に信頼を築いたヤン・ベンジャミン・コゲルが就任する。

この人事異動は、昨季の負傷回復遅れや再発問題を受け、フィリック監督がフィジカル体制の抜本改革を望んだ結果だ。

特にラフィーニャは再発した怪我で長期離脱し、リハビリやトレーニングの見直しを迫った。

コゲルは10年以上にわたりフィジカルトレーニングに携わり、DFBで10年間勤務。2014年ブラジルW杯で優勝したドイツ代表スタッフの一員でもあった。

ケルン、ヴェルダー・ブレーメン、PSVアイントホーフェン、ベンフィカでも同様の役職を務め、イスラエル代表での経験もある。

スポーツパフォーマンスの専門家として知られ、ドイツサッカー連盟ではパフォーマンス・イノベーション部門で最新トレーニングや怪我予防技術の開発を担当した。 バルセロナでは、昨季の負傷者を減らし、フリック監督のハイプレス戦術を90分間支える体づくりを目指す。