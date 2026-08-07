アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選3回戦でシェルボーンFCに3-1で勝利した。試合後、アイルランドのクラブを率いるジョン・ラッセル監督は、2人の選手に強い印象を受けた。

アヤックスは本拠地ヨハン・クライフ・アレナで圧倒的な内容を見せ、50分までにすでに3-0とリードしていた。4-0になっていてもおかしくなかったが、ミカ・ゴッツのPKはGKエディ・ビーチに止められた。終盤にはダニエル・ケリーが3-1となるゴールを決めた。

そして、そのゴールは重要だったと、ラッセル監督はOff The Ballに語った。「自分たちのやるべきことは分かっていた。素晴らしい相手に対して、とにかく多くの時間を守備に費やすことだった。でも、1回か2回はチャンスが来るとも分かっていたし、そのうちの1つをケリーが決めてくれた」

この結果により、シェルボーンは第2戦に向けてなお望みをつないだ。20分時点でアヤックスにすでに2-0とされていた時点では、状況ははるかに厳しく見えていた。

「アヤックスはそのクオリティーを示した。彼らの選手の1人、左ウイングは信じられない出来だった。もしかするとPSGに行くかもしれないとも言われているし、だからこれが彼の最後の試合だったことを願うよ」と、冗談めかしてゴッツを指した。

また、ラッセル監督は自軍にも際立った選手がいたとし、GKを称賛した。「エディ・ビーチは今日、ワールドクラスだった。本当にワールドクラスだった。彼が見せた何本かのセーブ、そしてPKストップが、僕たちに新たな命とエネルギーを与えてくれた。この2試合はまだ何が起こるか分からない」

第2戦は来週木曜日に行われる。両チームはダブリンで20時45分にキックオフを迎える。この2試合の勝者がカンファレンスリーグのプレーオフに進出する。